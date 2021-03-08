Сотрудники батальона патрульной полиции услышали взрыв внутри областной больницы, когда доставляли туда пострадавшего. В итоге они помогли вывести на улицу запаниковавших людей и потушить пожар, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Tumba.kz.

Фото с сайта Tumba.kz

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, взрыв донесся из приемного покоя, где было немало пациентов.

"Конечно, люди запаниковали, но практически сразу их успокоили и помогли выйти на улицу сотрудники полиции Азимхан Н. и Ниазбеков Ж. В то же время они вызвали пожарных и коллег для подмоги. Не теряя времени, ребята продолжали выводить на улицу больных людей, находившихся в разных помещениях. В итоге пожар был потушен силами сотрудников полиции", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что при пожаре обошлось без пострадавших. Причины ЧП выясняются.