7 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 50 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,39%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 31, 5 в г. Лисаковск, по 3 - Карасуский, Узункольский районы и г. Аркалык, по 2 - в г. Рудный и Алтынсаринском районе, 1 в Наурзумском районе.

29 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 с профцелью.

Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 марта 2021 г. зарегистрировано 12 775 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 390.