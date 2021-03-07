Informburo.kz спросили у женщин, чего они ждут на 8 Марта, а также попросили совета у психологов и event-менеджеров.

Ежегодно миллионы мужчин ломают голову над тем, что подарить женщинам на 8 Марта. Мы решили упростить им задачу, проведя опрос подписчиков в Instagram. Вопросов было всего два:

Что будете дарить в Международный женский день? Что хотите получить в подарок на 8 Марта?

Результаты опроса и советы психологов, event-менеджеров – в материале.

Подписчицы Informburo.kz не ждут в подарок денег

Участие в опросе приняли 54 респондента.

На вопрос "Что Вы будете дарить на 8 Марта?":

20% мужчин ответили, что не собираются делать подарки;

10% – предпочли праздничный ужин;

10% из числа женщин тоже не собираются делать подарки своим родным и коллегам;

60% женщин готовят подарки своим мамам и дочерям (это витамины, украшения и одежда).

Ответы подписчиц на вопрос о желаемом подарке были разнообразными. Из 44 опрошенных:

19% мечтают о внимании, уважении, весне, спокойствии и абсолютном здоровье;

около 14% хотели бы получить в подарок, цветы, украшения, косметику и парфюм;

9% опрошенных хотят путешествий, полёта на воздушном шаре и прыжок с парашютом;

9% за гаджеты;

5% женщин ждут в подарок романтический или семейный ужин;

6% опрошенных хотели бы получить в подарок недвижимость и машины;

5% ждут в подарок плюшевых медведей и собак;

4% опрошенных мечтают о подарочных сертификатах;

для остальных опрошенных участниц лучшие подарки – независимость народа и самоуправление на работе.

Интересно, что никто из опрошенных участниц не ждёт в подарок денег, книг и посуду.

"Дарите новые эмоции"

Психолог, транзактный аналитик и последователь логотерапии (Московского института психоанализа) Гани Айдаров помимо банальных цветов и романтического ужина советует дарить любимым новые эмоции.

"Например, запланировать совместную приключенческую поездку, где пара сможет испытать эйфорию и вывести свои отношения на следующий уровень. Это может быть конная прогулка, урок у тренера по латинским танцам, поездка в обсерваторию или совместный поход на вечер живой музыки. Идеально было бы самому приготовить для вашей любимой праздничный ужин – это будет явным знаком, что она для него особенная, он её защищает и хочет накормить сам", – советует специалист.

Для женщин с творческими увлечениями психолог советует подарить всё необходимое:

"Например, холст и краски для рисования, книгу или спортивный браслет с пульсометром. Так ваша любимая поймёт, что вы видите в ней, в первую очередь, личность и способствуете её развитию. Эрих Фромм – психоаналитик и один из основателей Неофрейдизма – так описывал любовь: "Любовь, это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви".

Клинический психолог Асель Жубанышева считает, что лучше всего спросить у любимой, чего ей хочется получить в подарок.

"Женщины капризны. То, что она хотела полгода назад, может совершенно не хотеть сегодня, поэтому лучше уточнять или давать свободу при выборе подарка. Сейчас множество различных сертификатов в бутики, салоны красоты, косметические магазины, SPA-салоны. Лучше на определённую сумму подарить такой сертификат, где она сама себе выберет подарок. Коллеги и другие женщины – не исключение", – говорит Асель Жубанышева.

Гани Айдаров советует подарить женщинам-коллегам (если большой коллектив) оригинальные брелоки, украшения для сумочек или яркие стильные платки. По его словам, такие подарки не будут стоить дорого, и дамы обязательно найдут им применение.

"Мама – тоже ваша любимая женщина, и ей можно подарить то, что выразит вашу заботу о ней и благодарность за воспитание. Например, сертификат в SPA-салон, где она сможет расслабиться, ни о чём не думать и почувствовать заботу о себе. Если нет такой возможности, то просто цветы и письмо, написанное собственноручно с выражением почтения, любви и благодарности. Не важно, умеете вы красиво излагать свои чувства или нет, главное – их искренность", – считает психолог.

По словам event-организатора Ларисы Ким, чаще всего на 8 Марта женщинам дарят цветы, парфюмерию и ужин в ресторане:

"Если говорить о мероприятиях и семейных праздничных вечерах, то и сегодня, и 20 лет назад самыми актуальными подарками остаются цветы, конфеты, романтические ужины и музыкальные подарки. Сейчас также дарят всевозможные сертификаты, их огромное количество. Например, сертификат в магазины одежды, обуви, косметики или салоны красоты. Детям, конечно, дарят игрушки и сертификаты в детские парки развлечений. В редких случаях представительницам прекрасного пола дарят машины, квартиры и дома. В целом женщине любой подарок придётся по душе, если он от любимых людей", – подчёркивает Лариса Ким.

Самое важное в этот день, как отметили и подписчицы Informburo.kz в Instagram, это забота и внимание.