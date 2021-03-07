"Горняк" прервал серию поражений, а потом вновь крупно проиграл в матчах с "Сарыаркой"
Игры рудненской команды прошли на стадионе «Караганды - Арена» 5 и 6 марта. Первая встреча завершилась победой для черно-белых после пяти поражений подряд. Но в ответном матче "Горняк" вновь потерпел крупное поражение. Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба рудничан на своей странице ВКонтакте.
Фото ХК "Сарыарка"
Первая игра с "Сарыаркой" 4 марта завершилась со счётом 1:2 в пользу подопечных Сергея Невструева. На 11-й минуте матча Дмитрий Михайлов вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Александр Писарев и Иван Безруков. На 18-й минуте, играя в большинстве, Артём Сошников с передач Никиты Харькина и Александра Воронина сравнял счёт.
Во втором игровом отрезке Илья Горожанинов с передач Дмитрия Демьянова и Евгения Щанкина вывел «Горняк» вперед, тем самым поставив точку в матче. Итог матча – 1:2.
«Сарыарка» (Караганда) – «Горняк» (Рудный) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
1:0 – 10:31 – Михайлов (Писарев, Безруков)
1:1 – 18:25 – Сошников (Харькин, Воронин) ГБ
1:2 – 29:00 – Горожанинов (Демьянов, Щанкин)
Вратари: Бояркин – Скрынников
Вторая встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Счет в матче был открыт на второй минуте, отличился Кирилл Беляев реализовав численный перевес. Ему ассистировали Сергей Голоднюк и Степан Грымзин. Во втором игровом отрезке, играя в большинстве, Дмитрий Михайлов с передач Антона Горбачева и Эдгарса Сиксны забросил вторую шайбу хозяев. В заключительной двадцатиминутке матча хозяева льда забросили еще 4 безответные шайбы. Дубль оформил Беляев. По шайбе забросили Вадим Зеленков, Владислав Никулин и Антон Шохов.
«Сарыарка» (Караганда) – «Горняк» (Рудный) – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
1:0 – 01:27 – Беляев (Голоднюк, Грымзин)
2:0 – 27:46 – Михайлов (Горбачев, Сиксна) ГБ
3:0 – 45:35 – Зеленков (Михайлов)
4:0 – 48:48 – Беляев (Грымзин, Горбачев) ГБ
5:0 – 52:34 – Никулин (Михайлов, Зеленков) ГБ
6:0 – 56:34 – Шохов(Голоднюк, Беляев) ГБ
Вратари: Бояркин – Скрынников, Акулинин (40:00 – 60:00)
По итогам двух встреч тренеры комманд дали послематчевые комментарии.
|№
|Команда
|И
|В
|В-ОТ
|В-Б
|П-Б
|П-ОТ
|П
|Ш
|О
|1
|Torpedo
|48
|38
|3
|1
|0
|0
|6
|167–63
|122
|2
|Saryarqa
|46
|27
|1
|4
|1
|2
|11
|163–85
|94
|3
|Temirtaý
|47
|25
|3
|2
|2
|3
|12
|138–116
|90
|4
|Beibarys
|46
|25
|2
|0
|4
|5
|10
|164–129
|88
|5
|Nomad
|46
|24
|5
|1
|0
|2
|14
|157–95
|86
|6
|Arlan
|47
|23
|3
|2
|3
|0
|16
|142–112
|82
|7
|Qulager
|46
|21
|1
|3
|2
|1
|18
|125–100
|74
|8
|Almaty
|46
|21
|1
|0
|2
|1
|21
|122–117
|68
|9
|Aqtóbe
|48
|14
|1
|5
|1
|3
|24
|98–141
|58
|10
|Gornák
|46
|13
|1
|3
|2
|1
|26
|96–142
|50
|11
|Altai Torpedo
|46
|14
|2
|0
|2
|2
|26
|105–164
|50
|12
|Ertis
|46
|8
|1
|1
|2
|1
|33
|77–159
|31
|13
|Snejnie Barsy
|48
|3
|0
|1
|2
|3
|39
|73–204
|16
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