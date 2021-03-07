Игры рудненской команды прошли на стадионе «Караганды - Арена» 5 и 6 марта. Первая встреча завершилась победой для черно-белых после пяти поражений подряд. Но в ответном матче "Горняк" вновь потерпел крупное поражение. Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба рудничан на своей странице ВКонтакте.

Фото ХК "Сарыарка"

Первая игра с "Сарыаркой" 4 марта завершилась со счётом 1:2 в пользу подопечных Сергея Невструева. На 11-й минуте матча Дмитрий Михайлов вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Александр Писарев и Иван Безруков. На 18-й минуте, играя в большинстве, Артём Сошников с передач Никиты Харькина и Александра Воронина сравнял счёт.

Во втором игровом отрезке Илья Горожанинов с передач Дмитрия Демьянова и Евгения Щанкина вывел «Горняк» вперед, тем самым поставив точку в матче. Итог матча – 1:2.



«Сарыарка» (Караганда) – «Горняк» (Рудный) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)



1:0 – 10:31 – Михайлов (Писарев, Безруков)

1:1 – 18:25 – Сошников (Харькин, Воронин) ГБ

1:2 – 29:00 – Горожанинов (Демьянов, Щанкин)



Вратари: Бояркин – Скрынников

Вторая встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Счет в матче был открыт на второй минуте, отличился Кирилл Беляев реализовав численный перевес. Ему ассистировали Сергей Голоднюк и Степан Грымзин. Во втором игровом отрезке, играя в большинстве, Дмитрий Михайлов с передач Антона Горбачева и Эдгарса Сиксны забросил вторую шайбу хозяев. В заключительной двадцатиминутке матча хозяева льда забросили еще 4 безответные шайбы. Дубль оформил Беляев. По шайбе забросили Вадим Зеленков, Владислав Никулин и Антон Шохов.

«Сарыарка» (Караганда) – «Горняк» (Рудный) – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)



1:0 – 01:27 – Беляев (Голоднюк, Грымзин)

2:0 – 27:46 – Михайлов (Горбачев, Сиксна) ГБ

3:0 – 45:35 – Зеленков (Михайлов)

4:0 – 48:48 – Беляев (Грымзин, Горбачев) ГБ

5:0 – 52:34 – Никулин (Михайлов, Зеленков) ГБ

6:0 – 56:34 – Шохов(Голоднюк, Беляев) ГБ



Вратари: Бояркин – Скрынников, Акулинин (40:00 – 60:00)

По итогам двух встреч тренеры комманд дали послематчевые комментарии.



