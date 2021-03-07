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"Горняк" прервал серию поражений, а потом вновь крупно проиграл в матчах с "Сарыаркой"

7 марта 2021, 10:55 |  Спорт

Игры рудненской команды прошли  на стадионе «Караганды - Арена» 5 и 6 марта. Первая встреча завершилась победой для черно-белых после пяти поражений подряд. Но в ответном матче "Горняк" вновь потерпел крупное поражение. Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба рудничан на своей странице ВКонтакте.

Фото ХК "Сарыарка"

Первая игра с "Сарыаркой" 4 марта завершилась со счётом 1:2 в пользу подопечных Сергея Невструева. На 11-й минуте матча Дмитрий Михайлов вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Александр Писарев и Иван Безруков. На 18-й минуте, играя в большинстве, Артём Сошников с передач Никиты Харькина и Александра Воронина сравнял счёт.

Во втором игровом отрезке Илья Горожанинов с передач Дмитрия Демьянова и Евгения Щанкина вывел «Горняк» вперед, тем самым поставив точку в матче. Итог матча – 1:2.

«Сарыарка» (Караганда) – «Горняк» (Рудный) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

1:0 – 10:31 – Михайлов (Писарев, Безруков)
1:1 – 18:25 – Сошников (Харькин, Воронин) ГБ
1:2 – 29:00 – Горожанинов (Демьянов, Щанкин)

Вратари: Бояркин – Скрынников

Вторая встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Счет в матче был открыт на второй минуте, отличился Кирилл Беляев реализовав численный перевес. Ему ассистировали Сергей Голоднюк и Степан Грымзин. Во втором игровом отрезке, играя в большинстве, Дмитрий Михайлов с передач Антона Горбачева и Эдгарса Сиксны забросил вторую шайбу хозяев. В заключительной двадцатиминутке матча хозяева льда забросили еще 4 безответные шайбы. Дубль оформил Беляев. По шайбе забросили Вадим Зеленков, Владислав Никулин и Антон Шохов.

«Сарыарка» (Караганда) – «Горняк» (Рудный) – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

1:0 – 01:27 – Беляев (Голоднюк, Грымзин)
2:0 – 27:46 – Михайлов (Горбачев, Сиксна) ГБ
3:0 – 45:35 – Зеленков (Михайлов)
4:0 – 48:48 – Беляев (Грымзин, Горбачев) ГБ
5:0 – 52:34 – Никулин (Михайлов, Зеленков) ГБ
6:0 – 56:34 – Шохов(Голоднюк, Беляев) ГБ

Вратари: Бояркин – Скрынников, Акулинин (40:00 – 60:00)

По итогам двух встреч тренеры комманд дали послематчевые комментарии.


Команда И В В-ОТ В-Б П-Б П-ОТ П Ш О
1 Torpedo 48 38 3 1 0 0 6 167–63 122
2 Saryarqa 46 27 1 4 1 2 11 163–85 94
3 Temirtaý 47 25 3 2 2 3 12 138–116 90
4 Beibarys 46 25 2 0 4 5 10 164–129 88
5 Nomad 46 24 5 1 0 2 14 157–95 86
6 Arlan 47 23 3 2 3 0 16 142–112 82
7 Qulager 46 21 1 3 2 1 18 125–100 74
8 Almaty 46 21 1 0 2 1 21 122–117 68
9 Aqtóbe 48 14 1 5 1 3 24 98–141 58
10 Gornák 46 13 1 3 2 1 26 96–142 50
11 Altai Torpedo 46 14 2 0 2 2 26 105–164 50
12 Ertis 46 8 1 1 2 1 33 77–159 31
13 Snejnie Barsy 48 3 0 1 2 3 39 73–204 16