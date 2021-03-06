На первом этаже галереи размещено 68 работ костанайских художников, как известных, так и начинающих. Для четверых молодых художников эта выставка стала дебютной.

Наконец-то костанайцы смогли вдохнуть первые порции воздуха после существования с вынужденными ограничениями. Культурная жизнь областного центра понемногу оттаивает. Уже можно ходить на спектакли, хоть и соблюдая определенные условия. Костанайская картинная галерея даже во время карантина радовала любителей прекрасного выставками, пусть и в онлайн-формате. Но, живого свидания с искусством все ждали давно, ведь увидеть картину на экране, это совсем не то, что вживую. Как только было разрешено открыть для посещения учреждения культуры, работники Костанайской картинной галереи подготовили выставку «Это всё – весна!».

- Думаю, что эта выставка останется в памяти зрителей яркой, запоминающейся, праздничной, - сказала директор Костанайской картинной галереи Сая КАЛИНОВА. – А лично для меня очень ценно то, что молодые авторы - Ирина Яковлева, Александр Лендов, Анастастия Ковтонюк, Умут Гусманова, сами проявили инициативу и предложили свои работы. Мы им благодарны за это и впредь будем сотрудничать. Работы наших дебютантов интересны и непременно найдут своего зрителя.

"Это все - весна!", Н. Халифаева, 2021 г.

В экспозиции только одна скульптура – «Мечтательница» известного костанайского скульптора Егора Кислицына, все остальные – это живописные и графические работы. Жанры самые разные: натюрморт, пейзаж, портрет, абстракция.

Светлана Шалунова, которая умеет всё, представила яркие фэнтезийные картины, в войлочной технике. Забавные личики на триптихе «Цветочные эльфы» наделены настолько живыми характерами, что веришь в настоящую встречу художницы с этими сказочными существами.

"Триптих. Цветочные эльфы", С. Шалунова, 2020 г. (сверху); "Полнолуние", С. Шалунова, 2021 г.

Натюрморты Натальи Халифаевой и Татьяны Бариновой - это воплощённая весна. Кажется, что шмель с картины Бариновой «Образ» только-только приземлился на стол рядом с букетом, и в следующую минуту отправится на поиски нектара, вот только осмотрится немного.

"Образ" (сверху), "Морозник", Т. Баринова, 2021 г.

А в букете на картине Халифаевой «Ветви сирени» почти все цветочки пятилепестковые. Учитывая точность и изумительную тонкость каждого халифаевского мазка, это не ошибка неботаника. Наталья Халифаева намеренно написала такие необычные венчики цветков сирени. Это же букет исполнения желаний! Для тех, кто знает о магии пятилепестковых цветков сирени, разумеется.

"Ветви сирени", Н. Халифаева, 2017 г.

И ещё на этой выставке много маков. На каждой картине эти фантастические цветы по-своему, но все они прекрасны. И лучше увидеть их воочию.

"Красные маки", Б. Баталова, 2015 г.

"Сияние весны", Б. Баталова, 2015 г.

"Сияние весны. Маки", Б. Баталова, 2015 г.

Мотивы весны прямо продиктованы темой выставки, но дыхание природы в этой экспозиции представлено не только весной. На пейзажах Николая Торшина – настоящая золотая осень, как напоминание о том, что цветение скоротечно, но даже увядание може быть прекрасным.

"Весенняя степь", Л. Дмитриева, 2020 г.

Конечно, на выставке, приуроченной к 8 марта, не могло не быть картин, посвященных женщине. Эта тема здесь развита мягко, лирично, без натужного феминизма, победно шагающего по планете в последнее время.

"Томирис", А. Лендов, 2021 г.

- Художники часто обращаются к теме самой сущности женщины, в том числе и в религиозном осмыслении, - обратился к аудитории молодой художник Александр ЛЕНДОВ. - Мне это чень близко, потому что я закончил семинарию, работаю при церкви. Сотворение женщины выделяется в библии особым моментом - созданием её из ребра Адама. Ребро здесь не просто кость – это защита сердца. Почему, когда Ева преступила закон, Адам пошёл за ней? Да потому что любил её больше жизни, потому что она его часть. Женщина – соучастница бога в сотворении человека. Спасибо вам, женщины, за то, что даёте нам жизнь, за то, что нас оберегаете. Вы нам показываете свет. Спасибо вам за это.

"Яблоневый цвет", "Ветви сирени", Н. Халифаева, 2017 г. (сверху); "Земля", "Огонь", "Вода", "Воздух" из серии "Четыре стихии", О. Кусков, 2010 г. (нижний ряд)

Женщина и любовь – это основной мотив, пожалуй, половины картин на этой выставке. Впечатления от каждой разные – каждому зрителю своя картина. Но, пожалуй, самым жизненным теплом, с легким налётом грусти, веет от полотна Георгия Сокова «Цвет старой яблони». Сюжет прост. На лавочке у старенького дома сидит усталая пожилая женщина. Лучи солнца освещают её грустное лицо, побеленную стену сеней, видавшую виды дощатую крышу и старую яблоню, буйно цветущую, возможно, в последний раз в своей жизни. Глядя на картину можно придумать целую большую историю о той жизни, которую вспоминает эта женщина, обо всех ушедших радостях и о тех, что ещё остались. Так написать целую большую жизнь, изобразив простую бытовую сценку может только настоящий художник.

"Цвет старой яблони", Г. Соков, 2017 г.

Каждый пришедший в картинную галерею, выделит для себя ту работу, которая оказалась ближе к его сердцу. Выставка будет работать в течение месяца, время найти сможет каждый. Только не забывайте о масочном режиме.

"Пенсионное накопление", У. Гусманова, 2021 г.

"Ожидание", А. Нуркенова, 2021 г.

"Ожидание", А. Ковтонюк, 2021 г.

Фото Ксении РЕБИК