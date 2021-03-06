Республиканские учения «Коктем-2021» прошли 4 и 5 марта. На них свои действия отрабатывали спасатели, полиция и местные власти: укрепляли дома, эвакуировали жителей и домашних животных, откачивали воду и тестировали систему оповещения жителей.

- По замыслу учений наши силы были направлены в посёлок Дружба, который подвержен подтоплению, - рассказал «НГ» и.о. начальника отдела ликвидации ЧС Сапар СЕРКИБАЕВ. – Мы по прибытию развернули палаточный лагерь, где находятся медико-психологическая служба, пункт временного размещения и обогрева. В составе нашей группировки прибыли на место силы и средства полиции, исполнительные власти. Они ограничили движение в предполагаемой зоне подтопления. Также здесь работают кинологи, которые ищут пострадавших. Другая группа на вахтовых машинах проводит эвакуацию. Этот район бригада РЭС обесточила, а солдаты войсковой части 6697 укрепляют дома мешками с песком. Особое внимание уделяется пенсионерам и одиноким людям. Мы помогаем им очистить двор от снега.

Всего в учениях под Дружбой работали 129 человек и 31 единица техники. Все свои действия спасатели согласовывают с республиканским оперативным штабом, который расположен в Павлодаре.

В пресс-службе ДЧС Костанайской области отметили, что во время учений спасатели очистили арыки и водопропускные сооружения. К предстоящим работам по борьбе с паводком закуплено 162 т горюче-смазочных материалов, 53 000 штук мешкотары, заключены договоры на поставку продуктов питания в штабы временного размещения жителей. На противопаводковые мероприятия планируют привлечь 2 960 человек и 1 085 единиц техники. Также в распоряжении спасателей – 116 плавсредств и 365 водооткачивающих насосов.

Фото Георгия ГОВОРОВА