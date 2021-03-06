За прошедшие сутки, 5 марта, в регионе зарегистрировано 57 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,45%. Днем ранее в области было выявлено 59 случаев коронавируса, темп прироста был на уровне 0,48%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: 31 - в Костанае, 5 - в Рудном, по 4 - в Федоровском и Костанайском районах, 3 - в Денисовском районе, по 2 - в Карасуском, Мендыкаринском, Сарыкольском, им. Б. Майлина районах, по 1 - в Алтынсаринском, Житикаринском районах.



- 44 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 марта 2021 г. зарегистрировано 12 674 случая COVID-19, количество выздоровевших больных - 11 316.