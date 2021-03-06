Допустят ли болельщиков на матч сборной Казахстана против чемпионов мира по футболу? В КФФ сделали заявление
На матч отборочного раунда чемпионата мира - 2022 между Казахстаном и Францией могут допустить болельщиков. Об этом говорится в заявлении КФФ, сообщают Vesti.kz.
Фото: КФФ©
Игра в рамках группы D пройдет в Нур-Султане на "Астана Арене" 28 марта. Она станет первой для казахстанских футболистов на турнире. Франция является действующим чемпионом мира.
"Казахстанская федерация футбола ведет переговоры с главным санитарным врачом города Нур-Султан по допуску зрителей на домашний матч национальной команды. В случае положительного решения на матч Казахстан - Франция смогут попасть до 30 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона с соблюдением всех санитарных норм. Также планируется запуск продажи билетов ориентировочно 10-12 марта", – пишет пресс-служба КФФ.
Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Прямые путевки на ЧМ получат победители групп. Еще 12 сборных, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира, поспорят за три места на ЧМ в стыковых матчах.
28.03.2021 Казахстан - Франция
31.03.2021 Украина - Казахстан
01.09.2021 Казахстан - Украина
04.09.2021 Финляндия - Казахстан
07.09.2021 Босния и Герцеговина - Казахстан
09.10.2021 Казахстан - Босния и Герцеговина
12.10.2021 Казахстан - Финляндия
13.11.2021 Франция - Казахстан
Напомним, "Барысу" разрешили допустить болельщиков на матчи плей-офф КХЛ против "Магнитки" с заполняемостью арены не более 30 процентов.
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