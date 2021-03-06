На матч отборочного раунда чемпионата мира - 2022 между Казахстаном и Францией могут допустить болельщиков. Об этом говорится в заявлении КФФ, сообщают Vesti.kz.

Фото: КФФ©

Игра в рамках группы D пройдет в Нур-Султане на "Астана Арене" 28 марта. Она станет первой для казахстанских футболистов на турнире. Франция является действующим чемпионом мира.

"Казахстанская федерация футбола ведет переговоры с главным санитарным врачом города Нур-Султан по допуску зрителей на домашний матч национальной команды. В случае положительного решения на матч Казахстан - Франция смогут попасть до 30 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона с соблюдением всех санитарных норм. Также планируется запуск продажи билетов ориентировочно 10-12 марта", – пишет пресс-служба КФФ.

Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Прямые путевки на ЧМ получат победители групп. Еще 12 сборных, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира, поспорят за три места на ЧМ в стыковых матчах.

Расписание матчей сборной Казахстана в отборочном раунде ЧМ-2022 группы D:

28.03.2021 Казахстан - Франция

31.03.2021 Украина - Казахстан

01.09.2021 Казахстан - Украина

04.09.2021 Финляндия - Казахстан

07.09.2021 Босния и Герцеговина - Казахстан

09.10.2021 Казахстан - Босния и Герцеговина

12.10.2021 Казахстан - Финляндия

13.11.2021 Франция - Казахстан

Напомним, "Барысу" разрешили допустить болельщиков на матчи плей-офф КХЛ против "Магнитки" с заполняемостью арены не более 30 процентов.