Весеннее Единое национальное тестирование для поступления на платное отделение стартует в Казахстане 10 марта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Сообщается, что мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдет в компьютерном формате. Если раньше тестирование весной проводилось в течение 10 дней, то в этот раз в распоряжении участников целый месяц. Зарегистрироваться на ЕНТ можно здесь.

Количество предметов остается прежним - три обязательных и два профильных. На тестирование в общем дается 4 часа (240 минут). Участники ЕНТ максимально могут набрать 140 баллов.

"Желающие поступить на платное отделение вуза могут пройти регистрацию на сайте Национального центра тестирования. ЕНТ будет проходить с 10 марта по 10 апреля. Тестирование в электронном формате пройдет по принципу "один тестируемый - один компьютер - одна камера". Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения", - отметил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Адлет Тойбаев.

По его словам, исключить подставных лиц на ЕНТ позволит цифровая идентификация личности Face ID. Все это позволит усилить контроль за соблюдением принципов академической честности.

При проведении ЕНТ будут соблюдены санитарные требования.