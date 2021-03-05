В субботу, 6 марта, по прогнозам синоптиков, на территории Костанайской области местами осадки, туман и гололёд. Ветер юго-запалный, с переходом на северо-западное направление ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днём 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, местами -11, днём 0...-5, местами -8 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу ночью и утром снег и метель, ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью -5...-7, днём -3...-5 градусов.

В воскресенье, 7 марта, по области ночью местами снег, днём в большинстве районов прогнозируют снег, местами туман и гололёд. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с.Температура воздуха ночью -5...-10, местами -13, днём -2...-3, местами -5 градусов.

В Костанае в воскресенье снег и метель, ветер западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Ночью -12...-13, днём 0...-2 градусов.

- В понедельник, 8 марта, ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, днём осадки сохранятся лишь в некоторых районах, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ветер в понедельник западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15, местами -18, днём -5...-10, местами -17 градусов.

В Костанае в понедельник ночью снег и метель, ветер западный-15...-20 м/с. Ночью -13...-15, днём -6...-8 градусов.