4 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 59 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,48%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 31, 8 в г. Рудный, 4 в Денисовском районе, по 3 в Алтынсаринском и Костанайском районах, по 2 Житикаринском, Б.Майлина, Узункольском районах, по 1 в Аулиекольском, Карабалыкском, Мендыкаринском районах и г. Лисаковск.

39 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью.

Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 4 марта 2021 г. зарегистрировано 12 617 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 227.