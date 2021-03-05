В Казахстане предложили вернуть отмененный в 2018 году налог на сверхприбыль для уранодобывающих компаний, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На коллегии Министерства энергетики предложение озвучил общественник Нурлан Жумагулов.

"Последние два-три года наблюдается положительная тенденция роста цен. На сегодня в урановом секторе наблюдается самая высокая маржинальность. Оказалось, что с января 2018 года для горнодобывающих компаний отменили налоги на сверхприбыль, поскольку пять лет назад цены были низкими. Сегодня с учетом роста поднимается ли вопрос по возврату налога на сверхприбыль? Потому что это было бы хорошей финансовой подпиткой для госбюджета. В свое время государство поддержало, но с учетом роста цен необходимо заново вернуться к вопросу по установлению налога на сверхприбыль для урановых компаний", - сказал Жумагулов.

Главный директор по производству и ядерному топливному циклу "Казатомпрома" Мажит Шарипов отметил, что компания осуществляет выплату дивидендов. Он сообщил, что вопрос возврата налога необходимо обсуждать с коллегами, госорганами и так далее, однако министр энергетики Нурлан Ногаев остановил спикера.

"Я хочу сделать вам замечание. Вы вышли отчитываться за всю деятельность "Казатомпрома" в 2020 году. Вопрос, поставленный Жумагуловым, напрямую касается вашей деятельности. Я поручаю вам лично встретиться с Жумагуловым и дать исчерпывающий ответ на этот вопрос", - поручил министр.