В Казахстане вновь продлили срок постановки на учет автомобилей, ввезенных из Армении до 1 марта 2022 года. Кстати, власть уже давно должна понять: никогда не надо откладывать на завтра того, что можно отложить на послезавтра. А у нас это вошло в систему.

Вообще-то вокруг этих армянских автомобилей происходит какая-то непонятная возня. Еще в июне 2020 года корреспондент газеты «Время» Руслан Бахтигариев в своей статье писал, что ушлые владельцы ввезли эти автомобили, не оплатив таможенные пошлины и утилизационный сбор - все простили. Теперь они за регистрацию заплатят всего 11 000 тенге. Казна получит от этого всего 270 млн тенге вместо 24,5 млрд, если бы их владельцев заставили встать на постоянный учет с выплатой всех пошлин и сборов. Получается, что власть выезжает за счет честных и законопослушных граждан, для которых верховенство закона - не пустой звук.

Однако и при этих условиях на учет встали не все. Владельцы таких автомобилей в Костанае вообще попали в разряд неприкасаемых. Проводят митинги и их почему-то полиция не разгоняет, что происходит с другими митингующими. А в это время водители незарегистрированных автомобилей массово нарушают правила дорожного движения, не неся за это никакой ответственности.

Пора смириться с мыслью,что Казахстан никогда не будет автомобильной державой. Сколько не вливай денег в наш «автопром», он не взлетит. Поэтому граждане всегда будут приобретать автомобили за рубежом. Но делать надо это в рамках существующих законов. Как говорил Жванецкий: «Красиво жить не запретишь, но помешать можно». Без законности не может быть государства. Правда, в наших законах, принятых близорукими законодателями, много места для догадок и лазеек. Не спорю, это не только наша беда. Пеняя на пробелы в «Судебнике» его автору, дьяку Гусеву, Иван Грозный говорил: «Вы законники все пишите листы за листом, да не дописываете. А там судьи праведные начнут пополнять, да пояснять, да посулы брать за темные недосказы. Закон должен быть уложен, словно открытая ладонь...».

Да и наши граждане не святые, многие заботятся лишь о том чтобы умней обойти закон. И суды у нас не совсем независимые - оказывается, на них давят даже пресса и блогеры. Что уж говорить о давлении власти? Смотрите, как суд Нур-Султана с нечеловеческой силой борется против законов природы,препятствуя переводу времени в нашей области в наш же часовой пояс. Мне кажется, если власть прикажет, то суд вынесет решение: ветер дует от того, что качаются деревья.

В Китае жадная владелица домика требовала миллионные суммы за его снос в связи со строительством автомагистрали. Не договорившись в цене, власти решили проложить дорогу в обход. И тогда маленький домик жадной владелицы оказался посреди четырехполосной автострады. Я это к тому. что и наша власть, не договорившись с владельцами автомобилей, не поставленных на учет, может полностью запретить их эксплуатацию. И тогда машины превратятся в кучу металлолома.