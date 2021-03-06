А вы вносите ежемесячные платежи на капитальный ремонт? Я и соседи - нет. Потому что ремонты и проблемы мы часто оплачиваем сами. Скидываемся, нанимаем и оплачиваем. И КСК (пока еще существующий) с нами согласился - раз так, давайте, ребята, сами. Есть, конечно, несознательные граждане, которые не участвуют в общих расходах. Но они есть везде и всегда, что поделаешь. Разбрасываем долю несознательных на всех.

Но, похоже, над нашей самодеятельностью нависла угроза. Появился законопроект, в соответствии с которым за неуплату обязательных ежемесячных взносов на капремонт будет накладываться административное взыскание: сначала предупреждение, потом штраф. Объяснение: в целях повышения самодисциплины собственников квартир. Это в нашем стиле: повышать дисциплину только так.

Логику государственных решений в реформе ЖКХ, впрочем, как и в других случаях, понять нелегко. С одной стороны, вроде как нас отпускают в свободное плавание - объединяйтесь в новые формы (объединение собственников имущества, простое товарищество) и решайте все сами. С другой - как же мы вас отпустим? А как вы будете крышу ремонтировать? Вот мы вас предупредим, а потом оштрафуем, и как миленькие начнете взносы платить.

Собственно, сама обязанность этих ежемесячных платежей - уже вопрос. Какой-то обязательный неналоговый платеж получается. Ладно, залезло государство в гражданские, по сути, отношения, но и меру надо знать.

При этом как всегда: всех под одну гребенку. А если собственник квартиры своим трудовым участием или имуществом помогает содержать дом в порядке? Или если люди добрые решили кого-то освободить от взносов. Таких «или» может быть много.

Планируется, что привлекать к ответственности будет акимат (местный исполнительный орган). И протокол он же будет составлять. Вот еще один нокаут разделению властей. Управленец, следователь и судья в одном лице. Вообще, акимат прибирает себе все больше и больше полномочий в производстве по делам об административных правонарушениях. Были времена, когда он вообще ни одного состава не рассматривал. Сегодня уже больше трех десятков статей в его компетенции.

Так что, уважаемые сограждане, государство помнит и заботится о нас. Способ заботы, правда, не очень. Штрафами крышу вряд ли отремонтируешь.

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Романа Подопригоры в Telegram