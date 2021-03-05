Как будут учиться школьники 5 марта в Костанайской области
5 марта 2021, 07:42 | Общество
Занятия для учащихся областного центра первой смены всех классов пройдут в дистанционном формате, сообщили в отделе образования Костаная.
Фото Ксении РЕБИК
- В связи с усилением ветра 5 марта учащиеся первой смены переводятся на дистанционный режим обучения, - говорится в сообщении.
Отдел образования Рудного принял такое же решение: учащиеся всех классов первой смены в школу сегодня не пойдут. Занятия для них будут проведены в онлайн-формате.
Позже в отделе образования Костаная сообщили, что вторая смена сегодня также будет учиться в дистанционном режиме.
В Рудном также приняли решение отправить учащихся с 0 по 11 классы второй смены на дистанционное обучение.
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