Занятия для учащихся областного центра первой смены всех классов пройдут в дистанционном формате, сообщили в отделе образования Костаная.

Фото Ксении РЕБИК

- В связи с усилением ветра 5 марта учащиеся первой смены переводятся на дистанционный режим обучения, - говорится в сообщении.

Отдел образования Рудного принял такое же решение: учащиеся всех классов первой смены в школу сегодня не пойдут. Занятия для них будут проведены в онлайн-формате.

Позже в отделе образования Костаная сообщили, что вторая смена сегодня также будет учиться в дистанционном режиме.

В Рудном также приняли решение отправить учащихся с 0 по 11 классы второй смены на дистанционное обучение.