Полиция уже задержала двух подозреваемых, убивших пожилых женщину и мужчину ради ограбления.

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Об убийстве пенсионеров стало известно 1 марта. В 11:00 в дежурную часть отдела полиции Алтынсаринского района поступило сообщение о том, что в селе Щербаково в частном доме обнаружены тела 84-летнего мужчины и 75-летней женщины с признаками насильственной смерти.

- Данный факт полицейские зарегистрировали по ст. 99 ч. 2 п. 1, 7, 8, ст. 192 ч.3 п.4 УК РК. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство Департамента полиции области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 31 и 32-летние подозреваемые, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В ходе расследования выяснилось, что один из подозреваемых хорошо знал пострадавших, так как раньше жил в этом селе. Мужчины приехали в село из Костаная с целью ограбить пенсионеров. Требуя деньги, мужчины нанесли пенсионерам ножевые ранения.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.