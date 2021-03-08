Телевидение и радио временно не будут работать в Казахстане. Сигналы вещания отключат 10 марта с 3.00 до 17.00, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казтелерадио.

Фото Турар Казангапов

В сообщении говорится, что будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

"АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства", - объяснили в компании.