За прошедшие сутки, 3 марта, в регионе зарегистрирован 61 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,48%. Днем в ранее в области было выявлено столько же больных, но темп прироста был на 0,01% выше - 0,49%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 3 марта распределилась следующим образом: Костанай - 34, 5 - в Рудном, по 4 - в Лисаковске и Карасуском районе, по 3 - в им. Б. Майлина, Костанайском и Житикаринском районах, 2 - в Сарыкольском районе, по 1 - в Аркалыке, Камыстинском и Денисовском районах.

- 39 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 14 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 марта 2021 г. зарегистрировано 12 558 случаев COVID-19, количество выздоровевших больных - 11 150.