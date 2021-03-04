Он торговал несуществующей обувью и резиновыми перчатками. На уловки мошенника попались 60 человек со всей страны. 25-летний костанаец арестован.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, с ноября по декабрь прошлого года мужчина занимался продажей несуществующей обуви фирмы «Baskoni». Он создал две страницы в социальной сети Instagram @optom_obuvnoi_olzha_almaty и @optom_basconi_almaty, получал от заинтересованных клиентов стопроцентную предоплату за товар, а после просто блокировал их номера.

- Женщины на его банковскую карту перечисляли деньги, а обувь так и не получали. К примеру 30-летняя жительница Рудного перечислила на карту подозреваемого 30 000 тенге, 34-летняя жительница Степногорска перечислила 94 000 тенге. Женщина из Семея отдала мошеннику почти 150 тысяч тенге. И таких пострадавших выявлено 53 по республике, - рассказали в пресс-службе.

Но обувь была не единственным способом обмана для костанайца. В разгар пандемии он размещал объявления на интернет-портале о продаже товаров и после получения предоплаты прерывал связь с потерпевшими.

Житель Алматы заказал по объявлению 35 000 пар резиновых перчаток на сумму 1 500 000 тенге. После перевода денег мошенник перестал выходить на связь. Аналогичная ситуация произошла с жителем Караганды, который по той же схеме заказал резиновые перчатки и перевел на счет мошенника 2 500 000 тенге. В Казахстане выявлено 7 таких потерпевших. Общая сумма материального ущерба - 13,5 млн тенге.

- В результате успешного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области доказана причастность мошенника к совершению 60 фактов, зарегистрированных в ЕРДР по ст. 190 ч.3, п.4 УК РК, - сообщили в полиции. - Подозреваемый арестован и водворен в изолятор временного содержания.