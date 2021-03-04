Объемы запасов влаги на реках Аят и Тогузак этой весной больше среднемноголетних значений от 15% до 34%, на притоке Верхнетобольского водохранилища - в пределах среднемноголетних значений. Об этом 3 марта на брифинге в РСК сообщил начальник ДЧС Костанайской области Биржан КАРИМОВ.

Биржан Каримов: «Процесс снегонакопления в бассейнах рек еще будет продолжаться» / Фото РСК

- Процесс снегонакопления в бассейнах рек еще будет продолжаться, - отметил он. - Показатели осеннего увлажнения почвы в этом году больше среднемноголетних значений от 16% до 50% в бассейнах рек и притоках Каратомарского водохранилища и реки Тогузак. По прогнозам КФ РГП «Казгидромет», март будет снежным и с осадками. Пока что показатели снего- и влагозапасов превосходят прошлогодние.

На возможные осложнения паводковой ситуации будут реагировать, кроме сотрудников и техники ДЧС, около 3 000 человек, 1 085 единиц техники, 116 плавательных средств, 365 водооткачивающих насосов.

- По поводу прошлогодней обстановки в селах Карасуского района могу сказать, что на негативное развитие паводков влияет многофакторность некоторых показателей, - пояснил Каримов, отвечая на вопросы журналистов. - В прошлом году быстрому таянию снежного покрова способствовал сильный дождь, который прошел 15-16 апреля. За эти два дня выпала месячная норма осадков, в эти дни погода ночью не опускалась до минусовых температур. Глубина промерзания грунта на тот момент была в пределах от 91 см до 150 см. Все это способствовало большому накоплению талой воды на полях, в этот же период начались подтопления 80 домов на территории области.

Наиболее сложной в прошлом году была ситуация в селе Карамырза Карасуского района - там 7 апреля 2020 года из-за ураганного ветра волна пошла в обратную сторону по естественному течению, зашла в населенный пункт и подтопила 60 домов. Жертв удалось избежать.

- В 2017 году прорвало шесть дамб, из них отремонтировали только половину. Еще 22 гидросооружения находятся в неудовлетворительном состоянии. Будут ли направлены средства для их восстановления? - спросили журналисты на брифинге.

- После паводка в 2017 году, причиной которому были погодные условия, многие гидросооружения показали свою несостоятельность, - ответил начальник ДЧС. - По этому году на уровне правительства было принято решение о разработке «Дорожной карты» по восстановлению и проведению всех противопаводковых мероприятий. Она была разработана и до 2020 года включительно. За эти годы мы выполнили 34 мероприятия. 6 мероприятий перенесены на 2021 год. В рамках этих мероприятий было осуществлено берегоукрепление, дноукрепление, расчистка и санация русел отдельных рек, строительство, восстановление, укрепление и ремонт защитных дамб.

Ожидает своей очереди на реконструкцию Амангельдинское водохранилище.

- Амангельдинское водохранилище образует каскад на реке Тобол, - прокомментировал Биржан Каримов. - Этот вопрос больше лежит в ведении РГП «Казводхоз». Насколько нам известно, ими 8 октября 2020 года было проведено комиссионное обследование. По его результатам было вынесено заключение, что водохранилище находится в неудовлетворительном состоянии. До этого, в 2016 году, был разработан рабочий проект реконструкции водохранилища. На сегодня проект прошел государственную экспертизу, его реализация была начата в 2019 году, но в связи с неоднократным срывом сроков договор был расторгнут.

Корректировка рабочего проекта обойдется в 10,5 млн тенге. ДЧС области ожидает финансирования из республиканского бюджета.