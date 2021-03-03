В четверг, 4 марта, на территории региона ожидается дождь и снег, местами метель, туман и гололед. Ветер юго-западный с переходом на западный скоростью 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ

Температура воздуха ночью от нуля до минус 5 градусов, местами до 8 градусов ниже нуля. Днем от минус 3 градусов до плюс 2 градусов.

- В Костанае в четверг ожидается переменная облачность, ночью снег, днем осадки в виде дождя и снега, метель и гололед, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Ветер юго-западный скоростью - 15-20 м/с. Температура ночью - 3...5 градусов мороза, днем - 0...2 градуса со знаком минус.

В пятницу, 5 марта, по области местами снег, туман и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, местами - 7 градусов со знаком минус. Днем вновь от нуля до минус 5, местами до 8 градусов со знаком минус.

В Костанае в пятницу переменная облачность без существенных осадков. Возможна низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура ночью 10-12 градусов ниже нуля, днем - 2-4 градуса со знаком минус.

В субботу, 6 марта, по области местами снег, низовая метель и туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью минус 4...9 градусов, днем - 0..5, местами минус 8 градусов. В Костанае ночью 4..6, днем 2...4 градуса со знаком минус.

7 марта в регионе ожидается местами снег, туман и низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью - 8...13 градусов со знаком минус, на севере области - 16 градусов мороза.

8 марта к снегу, туману и низовой метели добавится гололед. Ночью минус 3...8 градусов, на юге около нуля. Днем - 0...-5 градусов, на севере - 8 градусов со знаком минус.