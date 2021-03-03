Полицейский автомобиль столкнулся с КамАЗом в Костанайской области
3 марта 2021, 15:24 | Происшествия
ДТП произошло на выезде из с. Заречное в сторону Мендыкаринского района. Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, сообщение об аварии поступило в отдел полиции Костанайского района сегодня, 3 марта, в 14.22.
Фото очевидца аварии
Водитель КамАЗа не уступил дорогу патрульному автомобилю JAC, который в результате залетел под прицеп грузовика.
"В результате ДТП пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве. - Только механические повреждения. Составлен протокол в отношении водителя КамАЗа по ст. 610 ч. 1 КоАП РК".
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