ДТП произошло на выезде из с. Заречное в сторону Мендыкаринского района. Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, сообщение об аварии поступило в отдел полиции Костанайского района сегодня, 3 марта, в 14.22.

Фото очевидца аварии

Водитель КамАЗа не уступил дорогу патрульному автомобилю JAC, который в результате залетел под прицеп грузовика.

"В результате ДТП пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве. - Только механические повреждения. Составлен протокол в отношении водителя КамАЗа по ст. 610 ч. 1 КоАП РК".