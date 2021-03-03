Жительница Костаная Зауре ЖУМАБАЕВА обнаружила сидящую на дороге сову - как ей показалось, необычного окраса. На сову пытались нападать собаки, а неестественно вывернутое крыло свидетельствовало о травме, несовместимой с полётом. Спастись от собак сова не могла, поэтому женщина в течение часа отгоняла желающих поохотиться на дичь пёселей, ожидая помощи.

Отважная спасительница работает начальником отдела кадров управления здравоохранения. Она торопилась на службу, но оставить птицу погибать не смогла. Зауре позвонила пресс-секретарю управления здравоохранения Ксении Жилкибаевой, чтобы узнать контакты орнитологов, если такие есть. Ксения, зная, что в редакции "НГ" работает биолог, обратилась к нам за контактами. И мы сразу выехали на место.

По описанию птицы стало сразу стало ясно, что это полярная сова. Они обитают в зоне тундры, но зимой откочёвывают в наши края, чтобы здесь переждать тяжёлые времена и весной вернуться домой. Но этой птице не повезло.

На самой окраине района КСК мы встретились с ожидавшей нас спасительницей.

- Так жалко сову. Посмотрите, какое у нее крыло, - сказала взволнованная Зауре Жумабаева. - Сначала думала, что сама смогу поймать, но она так резво прыгает. Да и куда везти - не знаю. Где у нас службы, которые могут помочь в спасении?

Служб, способных помочь в спасении птицы, да ещё и крупной хищной, в Костанае нет. Но мы знаем, кому можно довериться, если нужно выходить кого-то из пернатых. Поэтому мы знали, что повезём сову Александру ХОРОШУНОВУ, в зооклуб «Дельфин». Наша задача заключалась в поимке несчастной полярницы.

На удивление легко и быстро удалось её запеленать в покрывало, нашедшееся в багажнике. Подкрасться к любой сове сзади невозможно из-за того, что её голова вращается на 270 градусов. Поэтому медленным шагом, потом на коленях по сугробу, с ласковыми речами корреспондент «НГ» потихоньку подобралась к раненой птице и стремительно накинула на неё покрывало. Та даже пискнуть не успела.

В машине удалось сделать первичный осмотр: на крыле была запёкшаяся кровь, на правой лапе крепким узлом завязана длинная кордовая нить, какой обычно пользуются сапожники и мастера, работающие с кожей. Судя по количеству пестрин, птица молодая, поскольку у более взрослых белый цвет преобладает и пестрины мельче и реже.

В «Дельфин» доехали без приключений, птица сидела на коленях спокойно, даже позволяя себя гладить.

К Александру Хорошунову раненые птицы, в том числе и представители совиных, попадали не раз. Он знает как лечить, чем кормить. Увидев сову, выразил своё отношение к тем, кто увечит птиц.

- Что это за люди! - сказал Александр Степанович. - Вот идут они с охоты, патрон лишний остался, а тут сова или филин сидит, не улетает, они и палят в него. Есть же не собираются, зачем убивают? Любая сова больше пользы приносит, чем этот нелюдь, который её ранил. Людей таких надо в клетку закрывать, а не животных!

Сначала вид раны на крыле навёл на мысль о его ампутации. Но после более тщательного осмотра Хорошунов пришёл к выводу, что кость цела, повреждены только мышцы. После обработки раны он зафиксирует крыло и, если птице повезёт, то всё заживет. Сможет ли она летать - большой вопрос. Но если сможет, то её удастся выпустить на волю. Мы постараемся за судьбой нашей полярницы проследить.

Фото Ксении РЕБИК