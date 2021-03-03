Сообщение о том, что на улице Победы ограбили цветочный магазин, поступило на пульт «102» УП Костаная 28 февраля в 19:34. Как сообщили сегодня в пресс-службе ДП Костанайской области, мужчина пришел в магазин и, угрожая канцелярским ножом, забрал 21 000 тенге и букет цветов. После чего скрылся.

Фото пресс-службы ДП

"Продавец магазина Айгуль Басалова сразу позвонила в полицию, сотрудники батальона патрульной полиции старший лейтенант Даулет Досмаилов и Архат Кайыржанов в течение 30 минут в ходе патрулирования города заметили похожего по описанию человека, которого в последствие продавец опознала. Им оказался 31-летний местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии, ранее не судимый", - сообщили в пресс-службе.

Цветы вернули в магазин, часть денег подозреваемый успел потратить. Ведется досудебное расследование по ст. 191 УК РК (грабеж).

Айгуль Басалова написала благодарственное письмо начальнику департамента полиции.