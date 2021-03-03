В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, нужно ли казахстанцам менять документы из-за перехода на латиницу. Пока еще алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, находится на стадии одобрения. Но уже сейчас власти объявили, что в Казахстане будут разрабатывать правила написания имен и фамилий по новому алфавиту, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

В ответе на официальный запрос корреспондента в пресс-службе МВД отметили, что выдача паспортов, удостоверений личности казахстанцев и других документов на государственном языке на основе латинской графики запланирована до 2025 года.

"Замена документов, удостоверяющих личность, при переходе на латиницу будет осуществляться по мере обращения граждан. Ранее выпущенные документы будут действительны до истечения срока их действия", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в настоящее время алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, находится на стадии одобрения.

Ранее вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов заявил, что в 2021 году в Казахстане планируют разработать правила написания фамилий граждан по алфавиту на латинской графике. Также в планах разработка стандартизации названий географических объектов и их частей на основе латинской графики.