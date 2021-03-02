Цены на социально значимые продовольственные товары в феврале выросли ещё на 2,4%, стабилизационные фонды не способствуют сдерживанию цен, заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на заседании правительства, передает Informburo.kz.

Наибольший рост цен показали импортозависимые продукты, товары с высоким экспортным спросом, а также овощи, традиционно дорожающие в межсезонье.

- Текущий объём запасов стабфондов недостаточен для оказания влияния на цены. К концу февраля сформировано 25,4 тысячи тонн запасов стабилизационных фондов на сумму 3,7 млрд тенге. Интервенции составляют всего от 0,2 до 1,4% от общего потребления – это практически не влияет на обеспечение ценовой стабильности, – сказал министр.

При этом запасы стабфондов формируются неэффективно, отметил Султанов.

К примеру, в Актюбинской области в 2020 году больше всего цены выросли на сахар (56,9%), гречневую крупу (40,0%), подсолнечное масло (31,1%) и яйца (17,5%). При этом в фонды закупались овощи, по которым в течение года наблюдался незначительный рост цен.

"Необходимо сконцентрировать средства и усилия только на рисковых импортозависимых товарах. Министерство сельского хозяйства и исполнительные органы регионов должны стремиться наращивать производство по импортозависимой продукции и по продукции на экспорт", – подчеркнул министр.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил акимам усилить контроль за стабилизацией цен на основные виды продуктов, пересмотреть подходы по формированию стабилизационных фондов в регионах.

- Такая работа хорошо поставлена в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях, где наблюдается минимальный рост цен. Наибольший рост цен наблюдается в Костанайской, Мангистауской и Жамбылской областях, – резюмировал премьер-министр.

Министр торговли и интеграции напомнил, что из местных бюджетов выделено 21,9 млрд тенге на форвардные закупки и "оборотную схему" (облегченный кредит при финансировании торговых сетей, в то время как сети берут на себя обязательства по сдерживанию цен). Для существенного влияния на рынок нужно расширить финансирование, увеличить удешевлённые кредиты торговым сетям до 50 млрд тенге, вести контракты с отечественными производителями, добавил министр торговли и интеграции.