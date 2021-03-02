В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в казахстанских школах введут комбинированный формат обучения. Об этом сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, передает Tengrinews.kz.

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"С 1 марта согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, а также в связи с улучшением и стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации разрешено обучение в комбинированном формате обучающихся 1-5-х классов общеобразовательных школ и 1-7-х классов международных школ", - сообщила Каринова в Facebook.

При этом школы смогут сами определять перечень учебных предметов и количество часов для обучения в штатном или дистанционном формате в зависимости от эпидситуации в регионе.

"Рекомендовано такие предметы, как "художественный труд" и "музыка", в 1-5-х классах оставить в дистанционном асинхронном формате, все остальные предметы перевести в штатный формат. В исключительных случаях, случае болезни или контакта с больными по заявлению родителей разрешается оставлять детей на дистанционном формате", - отметила Каринова.

Вице-министр попросила родителей приучить детей к правилам личной гигиены и социального дистанцирования."Возвращение в школы всех обучающихся 1-5-х классов обусловлено тем, что на уровне начальной школы формируются базовые знания, необходимые навыки и компетенции. Важно, чтобы для них продолжались процессы социализации и коммуникации, было доступно коллективное взаимодействие при обучении.

Обучающимся разрешается быть в школах не в школьной форме, а в свободной, опрятной и аккуратной одежде. Родителям не нужно покупать школьную форму", - пояснила Каринова.

Индивидуальное обучение во внеурочное время для восполнения потерь в знаниях возможно в группах не более 15 человек. Теперь это касается 6-8-х, 10-х классов, которые еще остаются на дистанционном обучении. Вице-министр пояснила, что это не обязательно, а осуществляется по решению педагогов и при согласии родителей обучающихся.

Питание, проживание, подвоз отдельных категорий детей обеспечиваются по согласованию с главными санитарными врачами регионов. Все принимаемые решения школ должны доводиться до родителей заблаговременно.