Общий объем изъятой спиртосодержащей жидкости - 635 литров. По результатам экспертизы крепость нелицензированной продукции составила 75-85%.

Анонимное сообщение о незаконной торговле поступило на мобильный участкового инспектора. И полиция отправилась на контрольный закуп, засняв все происходящее на камеру.

- Полицейские стали свидетелями продажи жидкости в объеме 5 литров в пластиковой таре. На адрес была вызвана следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Никакой лицензии на проданную продукцию у мужчины не было. Также он не предоставил никаких документов, поясняющих происхождение "товара".

- Незаконно, но что делать? Жизнь заставляет, - ответил он сотрудникам полиции.

При обыске полицейские нашли в гараже мужчины две пластиковые бочки объемом по 225 литров. А также 37 пластиковых бутылей по пять литров каждый.

- Все емкости изъяты и отправлены на экспертизу. Результаты экспертизы показали, что это спиртосодержащая жидкости, крепость которой 75-85% (градусов), - сообщили в пресс-службе ДП.

За нарушение законодательства РК в области хранения и оборота алкогольной продукции в отношении мужчины собран административный материал по ст. 282 ч. 3 п. 1,2 и направлен в суд для принятия процессуального решения.