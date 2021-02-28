Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Радио "Азаттык"
В Нур-Султане и Алматы полиция взяла митингующих в плотное кольцо, применив кеттлинг, сообщает Радио "Азаттык".
Полицейский кеттлинг в Нур-Султане: в кольце 13 человек
В столице в кольце оказались те, кто пришел на поминки по активисту Дулату Агадилу, погибшему в загадочных обстоятельствах год назад в СИЗО. Как только товарищи Агадила закончили читать коран, их начали буквально загонять в кольцо. В кольце - 13 человек. Одного пожилого мужчину освободили.
Люди кричат "Свободу политзаключенным!" и выражают просьбы в адрес депутатов Европарламента ввести санкции в отношении отдельных чиновников Казахстана.
Корреспондент Азаттыка сообщает, что на месте "в три раза больше" полиции, чем митингующих. К людям в кольце подошел председатель филиала Союза писателей Даулеткерей Капулы. Он сообщил, что не одобряет "такие собрания", но пришел послушать, что народ требует. Корреспондент Азаттыка спросил: не нарушает ли кеттлинг права человека, на что поэт ответил: "Надо было расходиться, когда просили".
Полиция к этому времени закрыла подходы к рынку "Артем".
Корреспондент Азаттыка сообщил, что трех женщин, попросившихся в туалет, выпустили из кольца, но тут же их задержала полиция. В кольце осталось 10 человек, две из них женщины. Полиция приглашает их в автобус, мол, чтобы согреться, но люди не верят, полагая, что их заберут в пункт полиции.
Кеттлинг продолжается.
Сегодня, по данным синоптиков, в Нур-Султане 5-10 градусов мороза.
В Алматы кеттлинг применили у дворца Балуана Шолака в отношении сторонников Жанболата Мамая.
"Кто-то кричит, что ребра сломали", – передает корреспондент Азаттыка. На место прибыла "скорая". Подтвердились ли подозрения, пока неизвестно.
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