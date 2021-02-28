В Нур-Султане и Алматы полиция взяла митингующих в плотное кольцо, применив кеттлинг, сообщает Радио "Азаттык".

Полицейский кеттлинг в Нур-Султане: в кольце 13 человек

В столице в кольце оказались те, кто пришел на поминки по активисту Дулату Агадилу, погибшему в загадочных обстоятельствах год назад в СИЗО. Как только товарищи Агадила закончили читать коран, их начали буквально загонять в кольцо. В кольце - 13 человек. Одного пожилого мужчину освободили.

Люди кричат "Свободу политзаключенным!" и выражают просьбы в адрес депутатов Европарламента ввести санкции в отношении отдельных чиновников Казахстана.

Корреспондент Азаттыка сообщает, что на месте "в три раза больше" полиции, чем митингующих. К людям в кольце подошел председатель филиала Союза писателей Даулеткерей Капулы. Он сообщил, что не одобряет "такие собрания", но пришел послушать, что народ требует. Корреспондент Азаттыка спросил: не нарушает ли кеттлинг права человека, на что поэт ответил: "Надо было расходиться, когда просили".

Полиция к этому времени закрыла подходы к рынку "Артем".

Корреспондент Азаттыка сообщил, что трех женщин, попросившихся в туалет, выпустили из кольца, но тут же их задержала полиция. В кольце осталось 10 человек, две из них женщины. Полиция приглашает их в автобус, мол, чтобы согреться, но люди не верят, полагая, что их заберут в пункт полиции.

Кеттлинг продолжается.

Сегодня, по данным синоптиков, в Нур-Султане 5-10 градусов мороза.

Кеттлинг в Нур-Султане 28 февраля

В Алматы кеттлинг применили у дворца Балуана Шолака в отношении сторонников Жанболата Мамая.

"Кто-то кричит, что ребра сломали", – передает корреспондент Азаттыка. На место прибыла "скорая". Подтвердились ли подозрения, пока неизвестно.