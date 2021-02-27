71-летняя жительница села Кушмурун 23 февраля обратилась в полицию Аулиекольского района с заявлением о том, что ночью в ее дом ворвались мужчины и похитили около 600 тыс.тенге сбережений и золотые серьги.

Фото пресс-службы ДП

Как сообщили сегодня в ДП Костанайской области, на место выехала оперативно-следственная группа.

"Полиция установила, что неизвестные около 4 часов утра пришли в дом потерпевшей, входную дверь взломали ломом. Как рассказала пенсионерка, она проснулась от шума в комнате. Двое мужчин, светя фонариком, что-то искали. Пригрозив женщине отверткой, они продолжали искать деньги. В тумбочке, в железной коробке, они нашли деньги и серьги, после чего быстро покинули дом. На месте преступления полицейские изъяли бутылку из-под пива, следы обуви и лом", - говорится в сообщении.

Через трое суток полицейские задержали местных жителей: двух братьев в возрасте 25 лет, третий подозреваемый - 26 лет.

Как сообщил заместитель начальника отдела полиции Аулиекольского района подполковник полиции Жансерик ХАСАНОВ, подозреваемые знали, что пенсионерка проживает одна и у нее имеются сбережения. Надев медицинские маски, двое аулиекольцев проникли в дом, а один из братьев стоял на улице.

Все задержанные дали признательные показания. Деньги и золотые изделия вернули владелице.

Ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 192 УК РК.