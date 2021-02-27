В социальных сетях и мессенджерах распространяется фейковый приказ Генпрокуратуры Казахстана, передает Tengrinews.kz.

В документе говорится, что якобы владельцам машин, поставленных на учет в России, запрещается ездить без генеральной доверенности на территории Казахстана. В пресс-службе Генпрокуратуры опровергли этот фейк.

"В Сети распространяется информация о постановлении генерального прокурора Республики Казахстан по запрету на управление российским автотранспортом без генеральной доверенности. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Тексты правовых актов, утвержденные генеральным прокурором, размещены на официальном сайте. Просим не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Как сообщает портал Stopfake, если рассмотреть печать на фотографии фейка, можно увидеть, что она принадлежит средней школе. "В тексте также сказано, что документ опубликован на официальном сайте МВД РК, но такого документа там нет", - отмечает портал.

Кроме того, в самом тексте фейка много грамматических и стилистических ошибок.