Постановление № 8 главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал сегодня, 26 февраля. Оно вступает в силу с 00.00 понедельника, 1 марта 2021 года.

В постановлении указано:

- подпункт 2) пункта 1 исключить (установление санитарных постов в районе автопереходов через государственную границу РК на территории Костанайской области),

- разрешение деятельности библиотек, музеев;

- разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.)индивидуально, без проведения коллективных мероприятий и «Жума намаз», из расчета не менее 4 кв. м. на человека, с запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67;

- разрешение деятельности всех видов продовольственных магазинов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

- разрешить работу фотосалонов, объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно – противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

- разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер. Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков воскресенье;

- разрешение работы санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно – дезинфекционных мер;

- разрешение деятельности объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно–дезинфекционных мер;

- разрешение деятельности офисов государственных органов (организаций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников).