Специализированный межрайонный административный суд расположится в помещении действующего специализированного суда по ул. Пушкина, 100/1. Его открытие связано с принятием Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

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- Кодекс регламентирует создание принципиально нового для страны, четвертого вида судопроизводства – административного, которое будет разрешать публично-правовые споры, - пояснил «НГ» председатель специализированного административного суда Костаная Игорь ДУДИН. - Кодекс нацелен вывести на качественно новый уровень защиту прав граждан при рассмотрении их споров с органами власти. Основное новшество этого суда - на практике уравнять шансы сторон в судебных процессах, где по одну сторону находятся граждане, а по другую – государственные органы с целым аппаратом юристов и специалистов. Судья будет вправе высказать свое предварительное правовое мнение по правовым обоснованиям, относящимся к фактическим и (или) юридическим сторонам административного дела. Суд по собственной инициативе или по ходатайству участников административного процесса собирает дополнительные материалы и доказательства, а также выполняет иные действия, направленные на решение задач административного судопроизводства, что сейчас запрещено.

Как пояснил Игорь Дудин, в новый суд можно, например, пожаловаться на чиновников, которые долго не выделяют земельный участок под строительство или место в детский сад. Причем именно пожаловаться, буквально в нескольких предложениях. Все остальное за заявителя сделает суд, чего никогда не было. Суд при поступлении иска полностью проревизирует работу госоргана по данному вопросу.

Действующие в настоящее время специализированные межрайонные и специализированные административные суды с 1 июля 2021 года переименуют в специализированные суды по административным правонарушениям. В них так и будут рассматривать дела о бытовом насилии, нарушении Правил дорожного движения, мелком хулиганстве и т. д.

Всего в республике откроется 21 специализированный межрайонный административный суд, включая костанайский. Конкурс на должность председателя и судей уже объявлен. При этом расширение судейского корпуса не планируется, в новом суде будут работать действующие самые опытные судьи других судов области.