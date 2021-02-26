В субботу, 26 февраля, на территории Костанайской области ожидается ночью местами снег, днём на большей части региона снег, местами низовая метель и туман. Ветер юго-восточный 9-14, днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -23...-28, на севере до -33 градусов, днём -7...-12, на севере -15 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу прогнозируют днём снег и метель. Ветер юго-восточный 9-14, днём порывы до 20 м/с. Ночью -31...-33, днём -10...-12 градусов.

В воскресенье, 27 февраля, по области ожидается на большей части региона снег, местами туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12, местами -15 градусов, днём -0...-5 градусов.

В Костанае в субботу прогнозируют снег и метель. Ветер западный 9-14 м/с. Ночью -10...-12, днём -1...-3 градусов.

- В понедельник, 1 марта, на большей части области, днём местами снег и туман, низовая метель, - рассказала «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ветер юго-западный, 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12, местами -15 градусов, днём -7....-12 градусов.

В Костанае в понедельник ночью ожидают снег. Ветер западный 9-14 м/с. Ночью -13...-15, днём -10...-12 градусов.