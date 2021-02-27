В Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Эксперты рассказали, каким образом может быть реализовано это предложение и поменяется ли кардинально ситуация после того, как денежные переводы предпринимателям охватят налогами, передает Tengrinews.kz.

Аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарев напомнил, что вопрос налогообложения на банковские переводы поднимался еще в ноябре 2019 года.

"Благодаря цифровизации одного банка стало возможным отказаться от наличных денег, остальные банки очень долго подтягивались. Даже на ярмарках в сельской местности теперь можно оплатить покупку без наличных, переводом через телефон. Но все понимали, что это ненормально и оплата юридическому лицу должна приниматься на расчетный счет. Поэтому тогда государство задумалось ровно в такой же формулировке о так называемой фискализации денежных переводов", - рассказывает аналитик.

Эту тему подняли вновь только спустя полтора года. Однако с конца 2019 года произошли некоторые изменения, самое главное из которых - банк создал большую сеть своих POS-терминалов.

"Банк создал возможность оплачивать QR-кодом. То есть покупатель уже платит на счет юридического лица. При этом сейчас, чтобы принимать оплату QR-кодом, не нужен дорогой POS-терминал. Предприниматель может регистрироваться в специальном приложении и просто на экране телефона показывать этот код.

Соответственно, количество переводов ради оплаты покупки за последние полтора года снизилось. Я не могу сказать точно, на какой процент снизилось, так как этого никто не считает. Но если раньше мы платили переводом либо наличными, то сейчас большинство оплачивают QR-кодом. Это официальная плата, что важно для предпринимателей. И удобно покупателям, так как при таком способе еще и дают кешбэк", - отметил Андрей Чеботарев.

По словам аналитика, просто облагать переводы от покупателя к предпринимателю налогами - идея, у которой нет путей реализации. Отследить, кому именно сделали перевод, частному лицу или предпринимателю, невозможно.

"Даже когда вы переводите частному лицу, у которого есть ИП, это не означает, что вы перевели за товар. Возможно, деньги просто пришли от родственников и так далее. Вводить лимиты на переводы или обозначения, для чего эти переводы, странно. Я считаю, реализовать озвученную идею невозможно в рамках текущей ситуации. Единственное, что можно сделать, - словесные интервенции. Разработчиков систем припугивают, что будет фискализация. Я думаю, дальше слов это не пойдет.

Однако этими действиями власти могут напугать всех потребителей и предпринимателей, после чего они просто вернутся к оплате наличными. А наличные - это способ оплаты, при котором нет никакой фискализации. А значит, средства снова будут уходить в теневой оборот", - заключил эксперт.

Директор республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев считает, что реализация этого предложения кардинально не изменит ситуацию.

"Я думаю, бизнесу просто запретят использовать карту физического лица и предоставят альтернативу. К примеру, ИП обяжут иметь счета в обязательном порядке. Деньги, поступающие в предпринимательских целях, будут идти на этот счет и облагаться налогом. Сказать, что кардинально что-то поменяется, неправильно", - говорит эксперт.

А пока это предложение рассматривают, Дмитрий Казанцев не советует предпринимателям принимать оплату на банковскую карту, не выбивая чеки.

"Многие предприниматели считают, что раз они освобождены от налогов на три года, то можно принимать оплату на банковскую карту, не пробивая чеки. На самом деле это не освобождает их от кассовой дисциплины. То, о чем сейчас говорит Минфин, внедрят не раньше чем в следующем году, но уже сейчас не стоит нарушать правила.

Предприниматели обязаны пробивать чек каждому покупателю, каким бы способом оплаты они ни пользовались. Если бизнес не возьмется за это, то в случае проверки, к примеру, владелец ИП не сможет доказать, какие переводы были сделаны в предпринимательских целях, а какие - в личных", - добавил директор центра помощи предпринимателям.

Физических лиц данная инициатива никак не коснется. Об этом уже заявили в Минфине.

"Однако есть физические лица, которые, по сути, осуществляют предпринимательскую деятельность, но не открывают ИП. Тех, у кого будут подозрительные частые переводы от разных лиц, это вполне может коснуться. Скоро будет всеобщее декларирование доходов, и проблема все равно всплывет", - заключил Дмитрий Казанцев.

Напомним, в Казахстане планируют охватить налогами денежные переводы (с карты на карту), которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Председатель Комитета государственных доходов Минфина Марат Султангазиев рассказал подробности. По его словам, это не коснется физических лиц.

Стоит отметить, что субъекты микро- и малого бизнеса освобождены от уплаты налога с дохода до 2023 года.