С этой проблемой к главе региона они обращаются не впервые. В октябре прошлого года в теплокомпании сформировалась задолженность по зарплате в сумме более 20 млн тенге, сейчас в письме со 120 подписями люди пишут о 13 млн тенге долга.

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Они сообщают также, что невыплата зарплаты сопровождается накоплением задолженности по пенсионным отчислениям, платежам в фонд ОСМС.

- Работников у нас авансировали за январь, выдали по 30 тыс. тенге. У многих кредиты, дети-студенты, - пояснил «НГ» начальник цеха тепловых сетей и член согласительной комиссии Сертай КАРАГОЗИН, - у ТЭК сложное финансовое положение, большая кредиторская задолженность, долги по налогам, поэтому счет предприятия заблокирован.

Похожая ситуация была и в октябре. Тогда проблему удалось разрешить именно после обращения к акиму области, поэтому сейчас работники теплокомпании пошли тем же путем.

- Если вы не вмешаетесь, то произойдет утечка кадров, рабочие ждут только весны, - говорится в письме, - за 2020-2021 г.г. уволилось 130 человек... АТЭК является единственным стратегическим объектом, который обеспечивает население водоснабжением и теплом.

В обращении к главе региона речь идет о том, что в ТЭК ждали 200 млн тенге из бюджета, но их почему-то нет.

На предприятии для «НГ» уточнили, что имеется в виду просьба о поддержке местным бюджетом ГКП "АТЭК", которое на февраль этого года имеет почти 250 млн тенге кредиторской задолженности. Пятую часть суммы составляют долги по налогам, почти столько же - задолженность за электроэнергию. Однако акимат ответил, что Бюджетный кодекс запрещает финансирование текущих затрат государственных предприятий.

Сегодня стало известно, что счет ГКП разблокирован, но только для того, чтобы теплокомпания могла погасить долги по январской зарплате и заплатить за уголь.