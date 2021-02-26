Уголовное дело об убийстве жителя Рудного Алексея Михайлова начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 26 февраля. В убийстве обвиняется житель Качар Евгений БУЛАТОВ, который днем 2 декабря приехал в Рудный, чтобы восстановить удостоверение личности.

Когда вопрос с документами благополучно решился, Булатов зашел в магазина «Даша» и купил бутылку водки, а заодно успел познакомиться с Михайловым. Последний предложил пойти к нему домой и выпить вместе.

- Во время распития спиртных напитков Михайлов предложить еще купить вина, - сообщила в суде гособвинитель Мариям СУЛЕЙМЕНОВА. - В том же магазине «Даша» они купили еще три бутылки вина «Лоза» объемом 0,7 литров. Выпив две бутылки, Булатов и Михайлов легли спать. В 23.30 Михайлов проснулся и предложил допить третью бутылку вина. В ходе распития этой бутылки между Булатовым и Михайловым возник конфликт и последний замахнулся ножом. Тогда Булатов ударил Михайлова деревянным стулом, потом взял кухонный нож и нанес множественные беспорядочные ранения. После чего у него возник умысел на убийство и Булатов, проявив особую жестокость, взял нож и обезглавил Михайлова, от чего последний скончался на месте. Отрезанную голову положил в пластиковое ведро, а нож - в правую руку убитого. И ушел из квартиры.

Свое отношение к преступлению Евгений Булатов пока не выразил, сообщив лишь, что умысла убивать у него не было. В суде также успели допросить участкового полицейского, который в тот день выехал по вызову соседей.

- Около часа ночи 3 декабря нам сообщили, что в квартире по ул. Комсомольской человек себя неадекватно ведет, - пояснил участковый Алькей УРАЗАЛИН. - Когда мы с напарником ехали по ул. Комсомольской, заметили молодого человека, он один шел вдоль трассы. Мы остановили его. Язык у него заплетался, руки были в крови. Он сообщил, что видел, как убили человека, но так и не смог показать, в какой квартире это было. Так как он не мог вспомнить даже адрес, мы отвезли его в медвытрезвитель. А позже дело расследовали в ОВД Рудного.

Судебное заседание продолжается.