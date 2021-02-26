«На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту рядом с Карабалыком открыли реверсивное движение
Ольга ЛИХОГРАЙ
Арктический циклон, который обрушился на Костанайскую область 23 февраля, принес двойную месячную норму осадков. Последствия снежных заносов до сих по устраняются. Один из самых пострадавших - участок трассы Федоровка-Карабалык.
Выезд из Федоровки в сторону Челябинска
Наши подписчики в Instagram пишут, что «тысячи людей под Карабалыком четвертый день находятся снежном плену».
- Тысячи - не преувеличение, - написала нам сегодня, 26 февраля, около 7.45, подписчица. - Там только фур около 300 штук и столько же легковых. Метель давно утихла, а федеральную трассу до сих пор не могут расчистить. МЧС как будто вымерли, 112 не отвечает, никто не беспокоится о судьбах людей!
Другие жители области, находившиеся в это время под Карабалыком, прислали в редакцию «НГ» фото и видео, на которых огромные сугробы и длинные автомобильные пробки.
- Из-за бурана видимость была нулевой, поэтому движение транспорта было приостановлено. Участок от Федоровки до Карабалыка оказался одним из самых заснеженных, - прокомментировал «НГ» директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. - С начала бурана, 23 февраля, только на этом участке бесперебойно работают 9 единиц дорожной техники (шнекоротеры и другие), хотя на всем протяжении от Костаная до пограничного поста «Кайрак» работают 15 единиц техники. На трассе всегда тяжелее - если в городе буран успокоился уже 24 февраля, то на трассах мело еще вчера утром.
По словам Горвата, движение на участке Федоровка-Карабалык и до поста «Кайрак» для легкого транспорта удалось открыть только сегодня в 8 часов утра, а в 10 утра разрешили движение для большегрузных автомобилей.
- Но техника до сих пор работает, сейчас чистим подъезды к мосту через реку Тогузак, - пояснил он. - Сам мост длиной 2,5 км почистили, но подъезды к нему с обеих сторон пока занесены. Чтоб не закрывать движение для транспорта и одновременно позволить работать снегоуборочной техники, по мосту открыто реверсивное движение. То есть, сначала машины пропускают в одну сторону, через некоторое время - в другую. Полноценное двустороннее движение на мосту через Тогузак откроют после полной расчистки снега. Буран был очень сильным, поэтому считаю, что наша техника справляется с заносами хорошо.
Сейчас трасса, по которой едут из Костаная в Россию, открыта для всех видов транспорта.
По сообщениям синоптиков, в эти выходные в Костанайскую область вновь придет Атлантический циклон - третий циклон за 10 дней февраля. Первый Атлантический накрыл регион 18 февраля, второй, Арктический, 23 февраля. Оба циклона за два дня принесли около 80 мм осадков, что более чем в 5 превышает месячную норму осадков, которая в феврале равна 14 мм. Атлантический циклон выходных дней, по сообщениям синоптиков, пройдет чуть мягче: с меньшим количеством снега и небольшими порывами ветра.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.