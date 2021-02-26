Арктический циклон, который обрушился на Костанайскую область 23 февраля, принес двойную месячную норму осадков. Последствия снежных заносов до сих по устраняются. Один из самых пострадавших - участок трассы Федоровка-Карабалык.

Выезд из Федоровки в сторону Челябинска

Наши подписчики в Instagram пишут, что «тысячи людей под Карабалыком четвертый день находятся снежном плену».

- Тысячи - не преувеличение, - написала нам сегодня, 26 февраля, около 7.45, подписчица. - Там только фур около 300 штук и столько же легковых. Метель давно утихла, а федеральную трассу до сих пор не могут расчистить. МЧС как будто вымерли, 112 не отвечает, никто не беспокоится о судьбах людей!

Другие жители области, находившиеся в это время под Карабалыком, прислали в редакцию «НГ» фото и видео, на которых огромные сугробы и длинные автомобильные пробки.

- Из-за бурана видимость была нулевой, поэтому движение транспорта было приостановлено. Участок от Федоровки до Карабалыка оказался одним из самых заснеженных, - прокомментировал «НГ» директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. - С начала бурана, 23 февраля, только на этом участке бесперебойно работают 9 единиц дорожной техники (шнекоротеры и другие), хотя на всем протяжении от Костаная до пограничного поста «Кайрак» работают 15 единиц техники. На трассе всегда тяжелее - если в городе буран успокоился уже 24 февраля, то на трассах мело еще вчера утром.

По словам Горвата, движение на участке Федоровка-Карабалык и до поста «Кайрак» для легкого транспорта удалось открыть только сегодня в 8 часов утра, а в 10 утра разрешили движение для большегрузных автомобилей.

- Но техника до сих пор работает, сейчас чистим подъезды к мосту через реку Тогузак, - пояснил он. - Сам мост длиной 2,5 км почистили, но подъезды к нему с обеих сторон пока занесены. Чтоб не закрывать движение для транспорта и одновременно позволить работать снегоуборочной техники, по мосту открыто реверсивное движение. То есть, сначала машины пропускают в одну сторону, через некоторое время - в другую. Полноценное двустороннее движение на мосту через Тогузак откроют после полной расчистки снега. Буран был очень сильным, поэтому считаю, что наша техника справляется с заносами хорошо.

Сейчас трасса, по которой едут из Костаная в Россию, открыта для всех видов транспорта.

По сообщениям синоптиков, в эти выходные в Костанайскую область вновь придет Атлантический циклон - третий циклон за 10 дней февраля. Первый Атлантический накрыл регион 18 февраля, второй, Арктический, 23 февраля. Оба циклона за два дня принесли около 80 мм осадков, что более чем в 5 превышает месячную норму осадков, которая в феврале равна 14 мм. Атлантический циклон выходных дней, по сообщениям синоптиков, пройдет чуть мягче: с меньшим количеством снега и небольшими порывами ветра.