Сильные метели отрезали от остального мира и небольшое село Красная Пресня в Мендыкаринском районе Костанайской области. Расположено оно примерно в 150 км от областного центра.

Из-за бурана и ураганного ветра Красная Пресня осталась не только без транспортного сообщения, но и без электричества и мобильной связи! За пару часов до полного информационного вакуума жителю села Кенжешу ЕСИМГАЛИЕВУ позвонили по мобильному телефону с просьбой о помощи. На трассе, примерно в 12 км в сторону соседнего села Обаган, в снегу застряли микроавтобус с пассажирами и еще два легковых автомобиля. Среди «пленников» был и младенец, которому всего четыре дня от роду. Водитель "бусика" и позвонил Кенжешу.

Двигатели в двух машинах заглохли, поэтому все застрявшие грелись по очереди в легкоковушке. Со стороны села Обаган пытались пробить дорогу, но трактор тоже застрял.

Кенжеш пошел к акиму Краснопресненского сельского округа Нурше АБАЕВУ, тот к этому времени уже получил сообщение от службы ЧС. Вместе обратились в местное ТОО «Дамды-2005», главный инженер Олег ПАТЕЮК сразу согласился выделить технику. Ошибкой стало то, что первоначально на место ЧС направили трактор «МТЗ» - хоть и мощный, но пробиться через снежные заносы он не смог. Трактористу пришлось развернуться, чтоб не терять времени понапрасну, и отправить на спасение людей более мощный «К-744».

Таким образом была сформирована своеобразная спасательная бригада. Первым в путь двинулся «Кировец» под управлением механизатора Александра КАЛТАШОВА вместе с Олегом Патеюком и Кенжешом Есимгалиевым в кабине. Следом служебная «Нива» акима сельского округа, управлял которой водитель Иван СОКУР.

Через пару километров, около поселка Молодежного (некогда 1-е отделение зерносовхоза Красная Пресня), трактор встал. Ехать дальше было невозможно – из кабины не было видно ничего. Только белая степь!

Спасатели принимают решение – идти пешком спереди, чтоб механизатор мог ориентироваться и не съехать в кювет. Ветер такой, что валит с ног! И так пешком прошли около 3 км.

Помните видео с полицейским, который в буран бежал около 2 км, показывая дорогу автоколонне? Оно видео облетело весь Казнет и стало популярным. Примерно так же шли и наши герои. То и дело с лица приходилось сбивать тонкую ледяную корку, несколько раз выбираться из сугробов в кювете – настолько сильны были порывы ветра.

Обессиленные спасатели только к 23 часам добрались до первой машины. Это был «бусик» с пассажирами, который давно заглох. Недалеко от него натужно тарахтел двигатель другого авто.

Люди, оказавшиеся среди снега посреди степи, уже думали, что наступил конец, и стали прощаться друг с другом. Никакой связи с внешним миром у них уже не было. Помощи они ждали 8 часов.

Всех пассажиров уместили в «Ниву» и тот самый работающий авто. А трактор двинул дальше. К той машине, в салоне которой и находился новорожденный ребенок.

Застрявшую машину не было видно, как и дороги. Нурша Абаев, Кенжеш Есимгалиев и Олег Патеюк снова отправились пешком, показывая путь трактору. Местами высота сугробов - более 1,5 м, разглядеть что-либо, и тем более края дороги, было практически невозможно. Стоило трактору съехать в сторону, «пленники» и их спасатели оказались бы в большой беде.

Наконец в стене из темноты и снега блеснули огоньки – кто-то нажал на педаль «тормоза» и моргнувшие «стопы» увидел Нурша Абаев, который, как он признается сейчас, уже не верил, что удастся найти потерявшихся людей.

До машины оставалось ещё около 100 м, но пробиться к ней и вызволять её из снега не было ни возможности, ни сил, ни времени. Поэтому решили эвакуировать четырех взрослых пассажиров и ребенка в кабину трактора. По сугробам, при сильном ветре, при свете фонариков сделать это было крайне сложно. Наконец жертвы стихии оказались внутри кабины. Кабина заполнилась, что создавало неудобства при управлении для механизатора, но опыт и желание спасти людей помогли ему вернуться к «бусику». И этот путь Абаеву, Есимгалиеву и Патеюку снова пришлось преодолевать пешком, сквозь стену из бурана. Причем дорога, которую ранее проложил трактор, за эти часы вновь оказалась в снежных переметах, поэтому снова приходилось ее пробивать, направляя трактор с помощью света фонариков.

Только через 12 часов с начала операции спасатели вернулись в Красную Пресню. По пути семью малыша и его самого разместили в Молодежном - в доме Орака и Ларисы Омаровых. Остальных спасенных поселили в общежитии местного предпринимателя Тасболата Орал-ұлы, который также взял на себя их питание, а также у жителей Красной Пресни Жаксылыка Сарсенбаева и Талгата Бекишева.

Нурша Абаев, Кенжеш Есимгалиев и Олег Патеюк получили обморожения лица и рук. Никто из них героем себя не считает.

- Да нафиг об этом писать!? , - говорит Кенжеш Есимгалиев. - Ну спасли и спасли. Тем более там ребенок маленький был. Нельзя же людей бросать. Рассказывать особо нечего. Обморожения есть, но гусиным жиром помазали – нормально.

Аким сельского округа Нурша Абаев также не склонен видеть в своем поступке ничего героического:

- Сигнал поступил. Так как не владели ситуацией первоначально, отправили «МТЗ» и немного потеряли драгоценного времени. Но когда выехали на «К-700», оказалось, что там сугробы в 1,5-2 м и нулевая видимость, поэтому даже на таком мощном тракторе невозможно было двигаться вперед. Пришлось идти пешком. Главное - что все живы и здоровы. Таких буранов в наших краях никогда не видел, сколько живу. Спасибо нашим предпринимателям, местному населению, кто принимал участие и помог вызволить людей из беды, обогрел, накормил и приютил их. Особая благодарность, конечно, Патеюку, Калташову и Есимгалиеву. Сегодня (25 февраля - "НГ") из города прибыла спецтехника, дороги прочистили и машины удалось вытащить. Но машины - ладно. Главное, что люди спасены. Хотя, конечно, не стоит в такую погоду проявлять самоуверенность и пытаться проехать. Погода есть погода, от такого никто не застрахован.

Ещё один участник спецоперации, механизатор Александр Калташов также недоумевает, зачем вообще в такую погоду выезжать в дальнюю дорогу. И отдыхать ему некогда – вся деревня в снегу, сейчас на «Кировце» он очищает улицы от снега. Говорит, работы ещё на пару дней.

Прошлой зимой недалеко от поселка приходилось вызволять большой рейсовый автобус и пару машин. Принимал участие всё тот же «Кировец» под управлением Александра. И так же приходилось расселять спасенных по домам местных жителей, отогревать и кормить. Были аналогичные случаи и в предыдущие годы. Впору местным жителям и акиму выдать удостоверение внештатных сотрудников ЧС.

Спасают путников они не для наград или эффектных статусов в Instagram. Просто потому что людей в беде бросать нельзя, даже если рискуешь своим здоровьем и жизнью.

Фото предоставлены жителями с. Красная Пресня