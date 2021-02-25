Президент Касым-Жомарт Токаев поручил срочно запретить иностранцам покупать или арендовать в Казахстане земли сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Земельный вопрос всегда был очень важным для нашего народа. Это прочный фундамент и священный символ нашей государственности. Я неоднократно говорил, что казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить", - сказал глава государства на заседании Национального совета общественного доверия.

Он заявил, что принял конкретные решения по этому вопросу.

"В первую очередь поручаю запретить продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с иностранными акциями. Я решил, что это нужно сделать срочно законодательной инициативой Президента. Администрации Президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу", - сказал Токаев.

Ранее депутат от Народной партии Казахстана Айбек Паяев в ходе заседания Мажилиса напомнил правительству о поправках в Земельный кодекс. Он считает, что кабинет министров проводит недостаточную разъяснительную работу по новшествам законов, из-за чего у казахстанцев возникает недопонимание. Поэтому мажилисмен обратился к Президенту, чтобы законопроект о земле был объявлен срочным.