Скажите, как вас в детстве учили читать? Наверняка многим, как и мне, родители говорили: «Идешь по улице, едешь в автобусе - смотри на вывески и читай!» Тогда, лет 40 назад, они не отличались большой яркостью и разнообразием, но были просты, лаконичны, а главное - понятны любому возрасту.

Несколько десятков лет назад вывески магазинов были понятны всем и не захламляли фасады зданий

Помните универмаг «Детский мир - Балалар әлемі», «Кайнар», магазин «Книги - Кітаптар», Дом быта «Экспресс», кафе «Шолпан», «Морозко», «Сары-арка», универсам «Белочка», «Колос», дворец культуры «Текстильщик» и другие названия из детства. Государственные учреждения и вовсе ограничивались стандартными табличками на двух языках около входной двери, без выпячивания на козырьки и крыши своих имен.

Таблички возле дверей на кустанайском горисполкоме не отличались пафосом нынешних вывесок

Жизнь, конечно, не стоит на месте, развивается и торговля, и рекламная отрасль, некоторые знаковые для Костаная названия канули в Лету, но появилось колоссальное количество новых. Зачастую это не просто красивое и доходчивое название своей рабочей точки, а какой-то невообразимый симбиоз из слов и их написаний: «АйнаLine», «ЛаBEERинт», MART, «Пиватория», «Masterskaya», «МаDel»… Такое ощущение, что владельцы соревнуются в подвыподвернутости названий, порой не обращая внимания даже на правила языка. Причем их никто не наставляет и совершенно не контролирует в этих словесных фантазиях.

Названия акиматов на казахском языке с января этого года уже неправильные

Посмотришь на ряд козырьков мелких магазинчиков или фасад крупного торгового центра и гадаешь не только о том, как же прочитать эту головоломку, но и о том, в какой стране находишься? Вывески на русском, казахском, английском и других языках уже повсеместно, причем названия первых двух могут быть написаны латинскими буквами с ошибками.

В одном слове теперь две ошибки. А стоило ли бежать впереди паровоза?

Казалось бы, для чего слово «колобок» писать на вывеске как «Kolobok»? В угоду моде или из-за перехода казахского языка на латиницу? Но ведь третий вариант латиницы, предложенный в 2018 году, не был официально утвержден, адаптирован к жизни и спустя всего пару лет оказался не у дел.

МАRT. И ни одного знакомого слова

5 декабря 2019 года министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что Казахстан отложил перевод школьников на обучение на латинице до 2025 года, так как представленный вариант алфавита признан неудачным, его надо доработать. По словам министра, на этот счет есть распоряжение президента Токаева. Однако это не помешало бизнесу и прежде всего госучреждениям начать замену табличек, вывесок и других указателей с кириллицы на неофициальную латиницу, в том числе и в Костанае.

На одном магазине, оказывается, одну букву можно писать по-разному. Не считая других ошибок

28 января 2021 года появляется четвертый вариант казахского алфавита, который достаточно сильно отличается от предыдущего, а значит, теперь все имеющиеся надписи на латинице будут неправильными. Это касается и многочисленных табличек на домах, которые устанавливала Казпочта, и букв на входных группах акиматов, и множества других вывесок учреждений.

Знаю не понаслышке, что качественные услуги рекламных агентств - удовольствие не из дешевых. Поэтому страшно представить, в какие суммы из бюджета уже вылилось переделывание опознавательных указателей и сколько теперь вновь потребуется для нового варианта. Ведь, к примеру, на козырьке городского акимата я насчитал шесть теперь уже неверно написанных букв.

А может быть, не стоило устанавливать таблички на памятниках героям-кустанайцам в парке Победы на неутвержденном алфавите?

Ладно, наш бюджет привычно вытерпит любые расходы на политические игры власть имущих. А вытерпят ли эту лихорадочную смену табличек, абракадабру и безграмотность вывесок детские умы? Нынче это не волнует ни бизнесменов, ни чиновников, ни учителей-филологов.