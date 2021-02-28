«Многие выступают против Елбасы, но нужно признать,что он уважаемый старейшина, который пришел к нам по велению Аллаха. Он исполнил свою миссию. Теперь я бы хотел,чтобы он не мешал и лишь благословил нас в завоевании новых вершин», - заявил акын Балгынбек Имашев и предложил установить памятник Назарбаеву из золота.

Помнят о тех, кто постоянно напоминает о себе. У Елбасы этого не отнять. На днях он во всеуслышание призвал молодежь заниматься спортом. Ну что тут нового?

Есть справедливая истина: только тот, кто служит действительному социальному, культурному и нравственному прогрессу своего народа и всего человечества, может достичь подлинного величия. О социальном прогрессе нашего народа говорить, по крайней мере, неприлично. Хотя бы потому, что у нас есть малообеспеченные, бедные и нищие. Значит претендовать на такое величие Назарбаев права не имеет.

Да и нимб святости, которым Назарбаева наделил акын, тоже перебор. Правда, восхищались им многие, причем не жалея эпитетов. У нас Елбасы затмевает солнце, нам внушали, что все делал один человек, казалось, что огромное число рук и ног имело одну голову. Достаточно ему было заговорить - и он уже прав. То, что он написал, считалось непреложной истиной, как Евангелие. Всегда было полное одобрение его намерений, не могло быть иной воли, кроме его собственной. При Елбасы власть народа свелась к одному: безоговорочному одобрению его решений, и эти решения он без всяких дискуссий объявлял обществу. Другими словами, он был способен получить молоко и от козла. Да и его дети - кругом таланты, творцы-создатели.

Но было и другое мнение. Многие считали,что Елбасы присущи безудержное самовосхваление, славолюбие, честолюбие, самообожествление, и это возбуждало недовольство.

А теперь что мы имеем после правления Елбасы? Казахстан, по сути, остается сырьевым придатком мирового корпоративного сектора. При этом мы прекрасно знаем, что все ценные активы принадлежат либо зарубежным компаниям, либо местным олигархам. Это мнение политолога Данияра Ашимбаева.

Те реформы, что успели наколбасить, подавляющей части населения тоже любить не за что. Нищаем. Объявленный рывок в будущее отбросил нас в прошлое и в экономике, и в науке, и в образовании, и в здравоохранении. Но у нурлыкунов удобно устроена память. Она стирает все, что неприятно.

Социолог Серик Бейсембаев на страницах портала Vласть 16 февраля 2021 года заявил: «Многие люди понимают, что богатые - люди недосягаемые. Что большие доходы могут быть связаны только с определенной семьей, с участием в теневых схемах». И у меня возник вопрос: за чей счет акын думает установить памятник Елбасы из золота? И во сколько обойдется это великолепие? У Елбасы дети и даже внуки - миллиардеры. Если они профинансируют, а акын поможет, то ради бога, ставьте, даже глаза из бриллиантов можете вмонтировать. Главное - не из госбюджета, не за счет народа.

Имя Назарбаева уже присвоили всему, чему можно. Памятники из гранита уже ставили. Додумались до золотого. Что дальше? История дает множество примеров крутых изменений в лучшую сторону, происходящих после смерти (или ухода с поста) правителей, слишком долго державшихся у власти. У нас не получилось.