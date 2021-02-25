Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте ввели в Костанае 9 февраля. Но претензии новой системе оплаты у горожан возникают до сих пор. «НГ» попыталась разобраться в одном из таких конфликтов.

Из-за проблем с картами у горожан у офиса ТОО «AlemPay» образуются небольшие очереди

Елене ПЕТРОВОЙ соседка посоветовала отслеживать платежи через сайт «AlemPay”.

- Я это сделала, потому что отдельного приложения у ТОО нет, а SMS о снятых за проезд деньгах не приходят, - пояснила «НГ» Елена. - Зарегистрировала на сайте карту и номер телефона. В разделе «Детализация» можно отследить, сколько снимается за проезд. 15 февраля закинула 800 тенге на номер 2505. Пришла SMS, что на карте баланс 880. Проехав в автобусе, расплатилась транспортной картой. На сайте вижу - осталось 780 тенге, то есть сняли 100 тенге вместо 80. Звоню диспетчеру. Отвечает девушка, смотря в компьютер, что у меня вообще 740 тенге. Я в шоке!

Утром 16 февраля снова расплатилась транспортной картой.

- Смотрю - остаток на карте 620 тенге, то есть за проезд сняли 160, - возмущается Елена. - Опять звоню диспетчеру, она отвечает: «Да у вас баланс 620, можете обратиться по адресу проспект Аль-Фараби, 65, офис 1001. Вам там распечатают всю детализацию. Просто у вас проблемная карта!»

22 февраля в офисе ТОО «AlemPay» прокомментировали проблему и объяснили, как можно отследить свои расходы на карте.

- Мы ввели в базу номер карты Елены и выяснили, что первый раз 1 февраля она пополнила счет на 200 тенге, затем на 500 и 800 тенге, - сообщил менеджер по эксплуатации Аруан ЕРБОЛОВ. - Итоговая сумма пополнения - 1 500 тенге. Мы видим, что было совершено 11 поездок на сумму 880 тенге. От 1 500 отнимаем 880 и получаем итоговый остаток на балансе, который равен 620 тенге.

Елена согласилась - она действительно совершила 11 поездок. Но остался вопрос - почему на сайте показывали снятие разных сумм?

- Когда человек пополняет баланс, он поступает на карту не сразу, - пояснил Ерболов. - Сначала информация поступает на наш сервер, что позволяет избежать ситуаций, если у человека вдруг сломается карта или он ее потеряет - в таком случае мы переведем деньги на новую карту. С нашего сервера баланс поступает на транспортную карту. Поэтому при оплате на валидаторе может появиться надпись: «Поднесите карту через 30 секунд». Если у вас нет баланса, валидатор сообщит об этом. Если же баланс остался на сервере, то через 30 секунд он обновится и вы сможете оплатить вашу поездку.

Елена Петрова считает, что система проверки транспортных карт в ТОО «AlemPay» не доработана, нужно сделать так, чтобы SMS-уведомление приходило сразу же после оплаты проезда - как в банковских картах. Ерболов пообещал провести работу для решения этого вопроса.

- Помимо сайта, есть множество других способов посмотреть плату за проезд, - отметил Аруан Ерболов. - Заходим в приложение Kaspi Bank, открываем платежи, пишем в поиске «AlemPay” - здесь нам откроются все ваши пополнения баланса на транспортные карты от нашего ТОО. Далее пишем номер транспортной карты и узнаем необходимую информацию - здесь расписаны суммы всех ваших поездок. Эту же информацию вы можете проверить и в приложениях других банков

Кроме того, баланс можно увидеть при оплате на экране валидатора. Однако шрифт на нем очень мелкий, а сам аппарат часто повернут к водителю, так что пассажиру сложно увидеть этот текст. Можно также привязать карту к приложению «SMSBUS Пассажир» и отслеживать баланс в нем.

Как подчеркнул Аруан Ерболов, в работе ТОО «AlemPay» ни разу не было случая списания плата за проезд более 80 тенге (100 тенге для дачных маршрутов), так как эти цифры указаны в компьютерной программе и водитель не может их изменить.

Фото Андрея СКИБЫ