Почти две недели акимы городов и районов Костанайской области проводили «встречи» с населением. Прошли они скучно, для большинства жителей почти незаметно. Все время хотелось перефразировать: «Мы начинаем наш отчет: для кого, для чего?» Никаких эмоций народа, никаких ярких заявлений чиновников.

Во время встречи с акимом Костаная мне удалось дозвониться в call-центр горакимата. Через оператора попросил градоначальника рассказать, как борются с гололедом, используют ли при посыпке дорог запрещенную Экологическим кодексом соль и как он лично оценивает работу коммунальных служб в этом году. На подготовку ответа ушло 5 дней. Но, по сути, в письме Кайрата Ахметова приведены цитаты из ответа на запрос «НГ», который руководитель аппарата акима Костаная предоставила еще 22 января. Никакого личного мнения акима об очистке дорог от гололеда в новом письме нет. Лишь повтор - о том, что использовать соль на улицах Костаная в целом нормально. И ни слова о соответствии такой практики Экологическому кодексу и оценке работы коммунальщиков. Выстроил ли диалог аким с населением? Мое мнение - нет.

17 февраля, во время отчета акима области, я через сall-центр попросил прокомментировать работу мониторинговых групп и недавний скандал, когда представителей акимата буквально вытолкали из караоке-бара Jon Snow. В эфире этот вопрос не озвучили, ответ пообещали предоставить позднее. Прошла неделя, ждем.

Или возьмем историю с рудненским колесом обозрения. Вопросы о том, кто вернет в бюджет 330 млн тенге, куда денут разобранный аттракцион и как долго его будут хранить на складах акимата, так и остались без ответа. Напрямую спросил об этом акима города, а в ответ - тишина. Как удалось договориться с частным товариществом о демонтаже? Тишина. Я могу показаться наивным, но неужели это интересует только меня? Люди, это же ваши налоги, между прочим!

Пандемия явно увеличила нежелание чиновников брать на себя ответственность. Тем более что коронавирус стал универсальной причиной для отказа от встречи с журналистом. Такое вот слышащее государство, которое готово говорить с нашими читателями в лучшем случае только через письменный запрос. И то не всегда по существу вопроса.

Как мне кажется, такое поведение чиновников вполне закономерно вытекает из отношения самих жителей к проблемам их городов и поселков. В редакцию ежедневно поступают десятки сообщений с просьбами о помощи, но как только просишь человека представиться, сразу ответ: «Пожалуйста, анонимно». Но ведь за вас вашу проблему никто не решит! Если вам не угрожает смертельная опасность или хотя бы какая-то угроза здоровью, смысла в анонимности нет. Потому что и власти закономерно, почти по-сталински ответят: нет человека и проблемы нет!

Бояться за свое место работы можно, но тогда и на перемены рассчитывать бессмысленно. Я уже молчу о каком-то гражданском активизме. У нас таких общественников можно пересчитать по пальцам. Может, даже одной руки.

Когда я вышел на одиночный пикет с требованием предоставлять данные о ковидной пневмонии, чтобы можно было хоть как-то понять логику запретов, лишь единицы подходили и рассматривали мой плакат, еще меньше пытались спрашивать подробности. Радует одно - хотя бы в соцсетях у возмущенных пока еще есть силы и смелость, чтобы высказать свое мнение.