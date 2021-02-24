Автомобиль, оснащенный бортовым аппаратно-программным комплексом «Кибер-шериф», четвертый день работает на улицах областного центра в тестовом режиме.

По задумке он сможет автоматически фиксировать нарушения ПДД во время движения, после чего водителю придет извещение о штрафе. Но пока не закончилось тестирование, реальные извещения костанайцам приходить не будут, пояснил "НГ" сегодня, 24 февраля, руководитель ТОО «Kaz STS» Руслан БОРАДЗОВ, которое проводит тестирование комплекса.

Оборудование патрульной машины позволяет фиксировать нарушения ПДД в режиме реального времени. Роль полицейского сводится только к управлению транспортным средством. Ему даже не нужно останавливать транспорт, чтобы выписать штраф.

- Мы используем патрульную автомашину, приобретенную за счет средств местного бюджета, - сообщил Бораздов. - Мы устанавливаем на действующий патрульный автомобиль Jac S5 аппаратно-программный комплекс «Кибер-шериф». После прохождения тестового режима компания будет формировать ценовое предложение, в зависимости от комплектации и количества комплексов.

Статистика будет проанализирована за неделю работы комплекса. Сейчас фиксируются все нарушения - от превышения скорости до разговора по мобильному телефону. В дальнейшем список фиксируемых нарушений будет зависеть от комплектации «Кибер-шерифа».

В ТОО «Kaz STS» заверяют, что система сертифицирована производителем и имеет защиту от сбоев. Кроме того, ведется запись происходящего и резервирования данных. В качестве доказательств нарушения предоставляется фото- и видеоматериал с указанием даты и географических координат, а также указывается скоростной режим как патрульной автомашины, так и транспортного потока.

- Стоимость такого оборудования зависит от комплектации, но по ценообразованию это будет дешевле, чем аналогичные комплексы, которые уже есть на рынке страны, - отмечает Бораздов. - Такие системы на сегодня представлены турецкими разработчиками. Наша же фирма использует российские решения в области обеспечения общественной и дорожной безопасности, они дорабатываются нашими специалистами под реалии Казахстана. Такие же комплексы тестируются в Мангыстауской и Атырауской областях.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области