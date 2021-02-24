Порывистый ветер снес крышу дома в райцентре Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

Из-за разбушевавшейся непогоды жители пятиэтажного дома в селе Карабалык Костанайской области остались без кровли. Штормовой ветер снес крышу из профлиста вместе с металлическим каркасом прямо на детскую площадку.

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В акимате пояснили, что пока полноценно оценить нанесенный ущерб не могут, так как в районном центре до сих пор бушует непогода. Там же сообщили, что в прошлом году порывистый ветер уже сносил на этом участке шифер, жильцы за свой счет заменили, и кровлю снова снесло.

"Скорее всего, именно вот эту металлочерепицу и подняло ветром. Заключение позже будем давать, когда буран стихнет. Сейчас мы там были, не могли подняться наверх, сносит ветер нас. Как раз два этих участка, в одном примерно 80 квадратов, в другом - 130-150 квадратов ориентировочно, их и сорвало", - рассказал аким Карабалыкского района Нуржан Утегенов.

На вопрос, будут ли жильцы снова восстанавливать кровлю за свой счет, в акимате пока точно ответить не могут. Нуржан Утегенов сообщил, что пока они ждут завершения непогоды, а после будут наводить порядок, советоваться с жильцами и рассматривать различные варианты устранения последствий непогоды.

К тому же выяснилось, что жители этого дома остались не только без крыши, но и без тепла. Ветер снес печные трубы, из-за чего люди просто не смогли отапливать свои квартиры. К слову, в этом многоэтажном доме у каждого автономное отопление.

Накануне в Костанайской области вновь разбушевалась непогода, регион накрыл снегопад и штормовой ветер. Движение на загородных трассах было приостановлено. Непростая ситуация сложилась и на улицах областного центра, уже во второй раз за эту неделю из-за неблагоприятных погодных условий пришлось отменять автобусное сообщение после 18:00. А работодателям было рекомендовано сократить рабочий день.

В связи с погодными условиями до конца недели учебный процесс переводится на дистанционный формат обучения.