Фотографии и сообщение об аварии распространяются в соцсетях: "В 14.09 на автодороге Рудный - район Б. Майлина, на мосту реки Аят, произошло ДТП с участием четырех единиц легковой техники. Разошлите по группам сельских округов, пусть никуда не выезжают".

Происшествие прокомментировали в ДП Костанайской области:

"В результате сложных погодных условий на трассе Костанай - Карабутак произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате получил телесные повреждения водитель автомобиля "лексус". Столкнулись "фольксваген" с микроавтобусом, остановился еще один микроавтобус, чтобы проверить, есть ли пострадавшие. В него врезался китайский грузовик, а в эти четыре автомобиля и врезался "лексус". На месте работают сотрудники патрульной службы".