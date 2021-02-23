Сегодня, 23 февраля, после 18 часов общественный транспорт в Костанае курсировать не будет. Об этом сообщил ситуационный центр qostanai.ikomek на своей странице в Instagram.

Фото из архива "НГ"

"Уважаемые жители города Костаная! - говорится в сообщении. - В связи с ухудшением погодных условий, а именно усилением ветра и выпадением осадков в виде снега и ограниченной видимостью, будет приостановлена работа общественного транспорта. Последний автобус выйдет с конечной остановки в 18:00. Пользуясь общественным транспортом, не забывайте соблюдать санитарные нормы. Вход в автобус без медицинских масок запрещён".