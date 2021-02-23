Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
23 февраля 2021, 12:09 | ЖКХ
Сегодня, 23 февраля, после 18 часов общественный транспорт в Костанае курсировать не будет. Об этом сообщил ситуационный центр qostanai.ikomek на своей странице в Instagram.
Фото из архива "НГ"
"Уважаемые жители города Костаная! - говорится в сообщении. - В связи с ухудшением погодных условий, а именно усилением ветра и выпадением осадков в виде снега и ограниченной видимостью, будет приостановлена работа общественного транспорта. Последний автобус выйдет с конечной остановки в 18:00. Пользуясь общественным транспортом, не забывайте соблюдать санитарные нормы. Вход в автобус без медицинских масок запрещён".
Последние новости
22.02.21 17:16 Морозы, снег, ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
22.02.21 16:03 "Не простая же простуда, а COVID"! Мама годовалого ребенка возмущена отношением врачей Костанайской области
22.02.21 11:21 “Как получить жилье при расслоении на бедных, богатых и сверхбогатых?" - Квартирный вопрос обсудили общественники в Костанае
22.02.21 10:43 Карагандинский судья устроил той во время карантина
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.