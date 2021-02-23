За последние сутки, 22 февраля, в регионе зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,5%. Днем ранее эти показатели вобласти были на том же уровне.

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За 22 февраля заболели 33 жителя Костанай, 8 - Рудного, 7 – Костанайского района, 5 – Федоровского района, по 4 –в Мендыкаринском и Карасуском районах, 3 – Житикаринского района, 2 – Денисовского района, 1 – в районе им. Б.Майлина.

- 54 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 985 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 10 426.