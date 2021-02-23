Кто будет учиться дистанционно из-за мороза в Костанайской области 23 февраля?
23 февраля 2021, 06:46 | Общество
Как сообщили в отделе образования акимата Рудного, учащиеся с 0 по 5 классы первой смены переведены на дистанционный формат обучения. Причина - ухудшение погодных условий: температура воздуха -22 градуса, порывы ветра до 13 м/с.
Позже в отделе образования акимата Костаная сообщили: в связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра для учащихся 0-11 классов первой смены школ города Костанай рекомендуют сократить занятия, 0-11 классы 2 смены перевести на дистанционный формат обучения.
Учащиеся Рудного с 0 по 11 классы второй смены переводятся на дистанционный формат обучения. Уроки для 9, 11 классов первой смены рекомендовано сократить.
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