Как сообщили в отделе образования акимата Рудного, учащиеся с 0 по 5 классы первой смены переведены на дистанционный формат обучения. Причина - ухудшение погодных условий: температура воздуха -22 градуса, порывы ветра до 13 м/с.

Позже в отделе образования акимата Костаная сообщили: в связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра для учащихся 0-11 классов первой смены школ города Костанай рекомендуют сократить занятия, 0-11 классы 2 смены перевести на дистанционный формат обучения.

Учащиеся Рудного с 0 по 11 классы второй смены переводятся на дистанционный формат обучения. Уроки для 9, 11 классов первой смены рекомендовано сократить.